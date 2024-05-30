Олімпіакос і Фіорентина творили історію

Для Греції цей фінал став другим в історії й першим з 1971 року, коли Панатінаїкос поступився у боротьбі за Кубок європейських чемпіонів. До речі, Олімпіакос грав майже у рідному місті, адже матч проводили у Афінах – а Пірей де-факто вже давно є столичним районом.

Історична перемога греків у відеоогляді матчу Олімпіакос – Фіорентина – 1:0

Фіорентина ж нічого не вигравала з 2001-го, а взяти євротрофей "фіалкам" не вдавалося з 1961-го. До речі, представники Серії А могли взяти другий міжнародний турнір у 2024 році – тиждень тому Аталанта тріумфувала в Лізі Європи.

Хосе Луїс Менділібар – коуч Олімпіакоса – мав у своєму активі перемогу в ЛЄ, причому він добився її у попередньому сезоні, тренуючи Севілью. Підопічні Вінченцо Італьяно, своєю чергою, рік тому вже могли виграти Лігу конференцій, однак у фіналі флорентійці "згоріли" Вест Хему. Звісно ж, апеннінці бажали виправити помилки минулого.

Греки розчарували в атаці. Італійці вели гру, але теж не вражали

Олімпіакос у 8 матчах плей-офф забив 18 голів, зокрема переїхавши Астон Віллу (6:2 за підсумком двох поєдинків). Один тільки форвард Ель-Каабі наколотив 10 за весь турнір, причому 5 м'ячів залетіло у ворота головного фавориту. На цьому тлі могло здатись, що греки грають у агресивний футбол, але це не так – Хосе Луїс Менділібар ставить прагматичний стиль, з компактним середнім блоком 4-4-2, з купою кросів і шаленим пресингом.

І все одно від пірейців очікували більшого. Олімпіакос за перші 79 хвилин завдав всього 2 удари. Замикання з кутового у виконанні Поденсе не склало проблем для голкіпера, а от його постріл з лінії штрафного у дальній нижній міг завершитись голом. Тераччано врятував Фіорентину. Після 25-ї хвилини греки по воротах не били взагалі.

Фіорентина грала "першим номером" й демонструвала високу динаміку гру. Тільки італійці грали у футбол, шукаючи вільні зони в блоці Менділібара й створюючи загрозу в штрафному. На 9-й хвилині Міленковіч навіть забив гол.

Після розіграшу кутового Бірагі виконав проникну передачу в район лінії воротарського, а Нікола переправив м'яч у сітку. От тільки серб опинився в офсайді, тож рахунок не змінився.

Окрім цього епізоду, пригадується подача Гонсалеса з подальшою скидкою під удар Бонавентурі. Італієць стріляв з меж карного майданчика, однак Цолакіс спіймав м'яч.

Ще за хвилину Джакомо вивели віч-на-віч, але воротар встиг скоротити дистанцію й виручити пірейців. Ось і вся гострота в першому таймі.

Олімпіакос затягнув Фіорентину в свою стихію

Після 24-ї хвилини Фіорентина перестала загострювати аж до кінця основного часу. Винятком став епізод на 69-й, коли Нзола зачепився за відскок і добіг до штрафного. Француз скинув на Додо, а екс-фулбек Шахтаря відпасував ліворуч під удар Куаме.

У вінгера м'яч хоч і звалився з ноги, однак все одно полетів у ближню дев'ять – Цолакіс врятував Олімпіакос!

У проміжку між цими епізодами вболівальники нудьгували. Олімпіакосу вдалося затягнути італійців у свою стихію – було дуже багато боротьби, фолів, відскоків, пресингу, але моментів команди не створювали. Греки витягували сили з суперника, хоча підопічні Вінченцо Італьяно все одно виглядали мобільніше й швидше.

Наприкінці основного часу простору стало більше. Пірейці намагалися тікати в контратаки, але жодного зиску не отримали. Зате Олімпіакосу вдалося загострювати зі стандартів – на 80-й хвилині свіжий Орта виконав класну подачу, а Іборра відклеївся від Бірагі головою спрямував м'яч у дальню дев'ятку. Тераччано врятував Фіорентину!

Ще за дві хвилини Орта закрутив м'яч зі штрафного на дальню стійку. Ель-Каабі міг замикати, однак розмився зі сферою на якусь мить. Після цього греки провели ще кілька кросів і замикань, але до моментів справа так і не дійшла. Італійці теж нічим не відповідали – зрештою, арбітр перевів гру в овертайми.

Заміна Менділібара знову могла спрацювати. Фіорентина провалила екстра-тайми й була покарана супергероєм Ліги конференцій

По перерві наставник Олімпіакоса провів всього дві заміни, випустивши Орту та Йоветіча. Обидві могли спрацювати. Андре запам'ятався класними навісами зі стандартів, а от Стеван увімкнувся на початку першого овертайму.

Чорногорський нападник змістився до лінії півкола й зарядив у правий нижній – і знову Тераччано врятував!

За декілька хвилин до цього епізоду спрацювати могла і заміна греків у міні-перерві. Кіні, який вийшов на лівий фланг атаки, ледь не заробив Олімпіакосу пенальті – його простріл заблокували рукою. Арбітри після тривалих консультацій вирішили проігнорувати епізод.

Фіорентина намагалася чимось відповідати. Італійці навалювались, однак нічим біля чужих воріт не запам'ятались. Винятком став епізод на 110-й хвилині, коли Іконе пробивав з центру карного майданчика після флангової передачі – удар виявився слабеньким, а Цолакіс не спав.

Під кінець додаткового часу Олімпіакос все частіше почав тікати у контратаки. Випад на 116-й хвилині "фіалки" зупинили з величезними труднощами, не ставши боротись за підбирання і навіть не заважаючи Ессе виконати крос з лівого флангу – бракувало сил. Покарання за помилку прилетіло миттєво.

Ессе виконав подачу на лінію воротарського, а Ель-Каабі випередив захисника й замкнув головою! 1:0!

Арбітри довго переглядали епізод на предмет офсайду, але таки зарахували взяття воріт. Олімпіакос вирвався уперед. Рішення не знімати 30-річного нападника теж варто занести в актив Хосе Луїсу Менділібару.

Фіорентина могла врятуватись на 121-й хвилині, коли Іконе обігрався у стіночку й стріляв з лінії воротарського, однак Карму врятував греків. Цей момент став останнім у зустрічі. Олімпіакос втримав переможний результат, та ще й вибігав у контратаки.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу пірейців. Хосе Луїс Менділібар бере другий єврокубок за два роки, а Олімпіакос завоював свій перший міжнародний трофей. Греція ж святкує перший в виграш єврокубка.

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