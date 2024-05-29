Французький Марсель на початку 90-х був одним із грандів європейського футболу. Двічі за три роки команда виходила у фінал континентальних змагань, і жодної випадковості у цьому не було.

Сезон 1992/93 став знаковим в історії Марселя. Два роки перед тим команді вдалося пробитися у фінал розіграшу титулу найсильнішої команди Європи, однак фортуна була на боці Црвєни Звєзди. Французи не опустили рук та пообіцяли повернутися.

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Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про похід провансальців за кубком ЛЧ під проводом Раймонда Гуталса.

Один з найсильніших складів Європи

Напевно, в той період "сузір'я" Марселя було найсильнішим за всю історію клубу. Ворота захищав Фаб'єн Бартез, якого на старих світлинах не завжди впізнають через густу шевелюру. Роль останнього захисника – "чистильника", як це було модно на той час – виконував Болі. Лінію захисту з легендарним Десайї доповнювали Англома, Ейделі та Ді Меко.

Пара Созе – Дешам витворяла в центрі поля справжні дива. Нічним кошмаром захисників були Пеле, Бокшіч та Феллер. Гуталс вмів використовувати сильні якості своїх гравців та створив ідеальний механізм, здолати який вдавалося лише у рідкісних випадках. О так, ця компанія цілком заслужено висловлювала амбіції про найвищі футбольні вершини.

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Історичний турнір

У той час формат ЛЧ був доволі оригінальним. Після відбіркового етапу команди грали в 1/16 та 1/8 фіналу. Потім 8 найкращих колективів розподіляли по групах, і переможці квартетів після двох кіл виходили у фінал.

В 1/16 фіналу представники півдня Франції знищили Гленторан – 8:0 за підсумком двох матчів. До речі, Таврія спромоглася відвантажити по голу за матч Сьйону, але проти 7 пропущених це був слабкий аргумент. Наступним для Марселя було Динамо з Бухареста – теж жодних проблем.

Цікавішою виглядала група: Рейнджерс, Брюгге та російський ЦСКА. Нічия з шотландцями та перемога над Брюгге – непоганий старт. Однак перший матч з ЦСКА був "змазаний" – лише 1:1. У Франції Дешам і Ко довели, що це була прикра випадковість – нищівні 6:0.

Чергова нічия з Рейнджерс розпалила інтригу в групі, але вдалий виїзд до Бельгії та домашнє фіаско Рейнджерс із ЦСКА у вигляді нічиєї подарували Марселю другу путівку у фінал впродовж трьох останніх євросезонів. І якщо минулого разу французи не змогли підтвердити статус фаворита, то цього разу завдання виглядало архіскладним.

Несподіваний герой

У фіналі Марселю належало зіграти з Міланом. "Россонері" винесли усіх суперників по групі, тож цілком справедливо вважалися фаворитом. Костакурта, Мальдіні, Тассотті, Барезі, Альбертіні, Райкард, Лентіні, Донадоні, ван Бастен, Масссаро – Мілан міг знищити суперника ще до матчу самими лише іменами. Однак Марсель показав, що може стати міцним горішком, розколоти який не вдасться навіть таким зіркам.

Атаки Мілана раз за разом розбивалися об оборонні редути французів. Болі був неперевершеним, і саме йому доля подарувала статус героя вечора. Базіль вдало підключився на кутовий та влучним ударом головою прошив Россі – 1:0. Олімпійський стадіон в Мюнхені гудів – назрівала сенсація.

Капелло кинув у бій Папена, але переламати хід гри навіть вливанням свіжих сил тренеру не вдалося. Фінальний свисток Ретлісбергера – і радісний крик охопив усю Францію. Зірковий Мілан розтратив весь забивний потенціал на попередніх етапах – Марсель вперше в історії став найсильнішою командою Європи!

З того часу "біло-сині" жодного разу навіть не наближалися до фіналу турніру. Однак хтозна, можливо, вже наближається покоління футболістів, яке зможе повернути Марселю його європейську славу.