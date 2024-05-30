"Я спостерігаю за Міланом здалеку і з любов'ю. Звідти повернувся видатний Браїм Діас, а ще у складі "россонері" є такий великий талант, як Леау.

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Іноді його потрібно стукнути. Якби він був моїм гравцем, я б бив його щодня", – цитує Анчелотті football-italia.

Нагадаємо, що Карло Анчелотті тренував Мілан з 2001 по 2009 роки. Під керівництвом фахівця "россонері" виграли двічі Лігу чемпіонів, здобули титул чемпіона Італії і поповнили свою колекцію ще п'ятьма трофеями.

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