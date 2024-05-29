Енцо Мареска вже оцінює склад Челсі, хоча офіційно ще не очолив команду.

Потенційний керманич "синіх" попросив керівництво у літнє трансферне вікно зосередитися на підсиленні трьох позицій, стверджує Telegraph. Це воротар, центральний нападник і лівий захисник, тобто напарник для Михайла Мудрика.

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Роберт Санчес виявився травматичним і нестабільним, а Джордже Петровіч ще "сирий" для статусу основного голкіпера гранда АПЛ. Ніколя Джексон ніби й наколотив 17 голів за сезон, але моментів зіпсував на усі 50. Позиція лівого захисника також просідає – Чілвел постійно в лазареті, а Кукурелья чергує вдалі матчі з провальними.

Ще 10 млн євро Челсі доведеться заплатити за самого Мареску, який повернув Лестер в АПЛ. На Стемфорд Брідж очікують чергове насичене трансферне вікно.

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