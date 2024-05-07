Роман Яремчук навряд зможе розраховувати на продовження кар'єри у Валенсії після завершення оренди з Брюгге.

Фінансова слабкість "кажанів" переважає будь-які пориви 28-річного нападника збірної України.

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"Як ми розповідали в El Chiringuito, Яремчук щасливий у Валенсії і хотів би залишитись. Але це практично неможливо. Валенсія неспроможна оплатити його трансфер. Подивимось, що станеться влітку, та Роману буде дуже складно залишитись тут", – розповів журналіст El Chiringuito Херман Муньйос в ексклюзивному коментарі для Футбол 24.

Нагадаємо, Валенсія орендувала Яремчука у Брюгге на сезон 2023/24. Наразі українець провів у футболці "кажанів" 26 матчів та забив 4 голи. Transfermarkt оцінює нападника у 4 млн євро, хоча Брюгге 2 роки тому заплатив значно більше – 17 млн.

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