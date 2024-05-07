Микола Балакін отримав призначення на матч-відповідь півфіналу Ліги Європи між Аталантою та Марселем, інформує прес-служба УЄФА. Гра відбудеться 9 травня, початок о 22:00.

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35-річний рефері з Київської області виконає функції резервного у іспанській бригаді Хесуса Хіля Мансано. Останній не може похизуватися бездоганною репутацією. У листопаді минулого року збірна України мала претензії до Мансано, який "проспав" пенальті на Михайлу Мудрику під завісу зустрічі проти Італії (0:0). Та помилка не дозволила команді Реброва відразу напряму вийти на Євро-2024.

Два місяці тому Мансано оскандалився у матчі Валенсія – Реал (2:2). Він дав фінальний свисток за секунду до переможного удару Беллінгема, чим страшенно розлютив мадридців.

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