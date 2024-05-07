"Гуцуляк і Піхальонок хочуть піти. У них є пропозиції. За Гуцуляком ходить Полісся, яке пропонує гравцеві хороші умови.

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Щодо Піхальонка – про Жирону вже забули, вже не хоче його Жирона. Чесно кажучи, я взагалі сумніваюся, що його продадуть за кордон. Ймовірно, Піхальонок може опинитися в іншому українському клубі. Не виключаю, що це може бути його колишній клуб – Шахтар", – розповів Циганик у ефірі Циганик LIVE.

Додамо, що 26-річний Гуцуляк у нинішньому сезоні провів 30 матчів, оформивши 9 голів та 4 асисти. Transfermarkt оцінює його у 1,8 млн євро. Статистика 27-річного Піхальонка – 29 матчів, 6 голів та 6 асистів. Його вартість складає 5 млн євро.

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