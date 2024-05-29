Українець пропустив 2 дні тренувань через грип з лихоманкою. У вівторок увечері лікарі Реала надали Луніну дозвіл повернутися до занять.

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Втім, сьогодні 25-річний голкіпер працював лише індивідуально, інформує COPE. Це обережність, щоб Андрій не заразив партнерів. На сьогодні заплановане ще одне обстеження. У найгіршому випадку українець залишиться на базі аж до суботи і полетить до Лондона окремо. Медштаб Реала не хоче допускати навіть мінімальних ризиків перед фіналом ЛЧ. Вся делегація мадридців вирушає вже завтра.

Ці обставини погіршують і без того песимістичний прогноз для Луніна. Іспанські ЗМІ переконані, що 1 червня на Вемблі проти Борусії Д ворота Реала захищатиме Тібо Куртуа.

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