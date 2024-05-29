Ньюкасл розпочав чистку, не здобувши путівку у єврокубки за підсумками кампанії 2023/24.

"Сороки" на офіційному сайті оголосили про завершення контрактів п'яти гравців, які вільно можуть шукати нове місце роботи.

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– 30-річний голкіпер Лоріс Каріус. Невдаха київського фіналу ЛЧ провів у Ньюкаслі два сезони, виконуючи функції другого-третього воротаря. 2 матчі, 6 пропущених м'ячів.

– 32-річний захисник Пол Даммет. Один із символів сучасного Ньюкасла. Провів у структурі клубу 23 роки. 213 матчів, 4 голи.

– 24-річний захисник Келл Воттс. Вихованець "сорок", але не такий знаковий. За першу команду відіграв усього 16 хвилин, вештаючись орендами.

– 32-річний хавбек Джеф Хендрік. Провів один сезон, потім постійно вирушав у оренди. За Ньюкасл зіграв 27 матчів, оформив 3 голи та один асист.

– 34-річний хавбек Метт Рітчі. Ще один мегаветеран "сорок". 8 років у клубі, 25 голів+32 асисти у 215 матчах.

Нагадаємо, Ньюкасл фінішував на сьомій сходинці АПЛ, але перемога МЮ в Кубку Англії позбавила команду Едді Хау навіть Ліги конференцій. Це явно не той результат, на який розраховували саудівські власники "сорок".

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