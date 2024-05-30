Грецький клуб за 90 хвилин лише тричі пробив у сторону воріт "фіалок". А ось Фіорентина раз за разом створювала небезпечні моменти, але не змогла скористатися своїми шансами. Доля фіналу вирішилася в додатковий час. На 116 хвилині Ель-Каабі забив гол і його команда втримала рахунок.

Олімпіакос виграв Лігу конференцій, здолавши Фіорентину – Менділібар взяв другий єврокубок за два роки

Менділібар, який по ходу сезону очолив Олімпіакос, зумів одразу здобути європейський трофей. Іспанський фахівець виграв другий турнір за два роки. Торік він переміг у фіналі Ліги Європи, коли очолював Севілью.

Олімпіакос, вигравши Лігу конференцій, став першим грецьким клубом, який здобув європейський трофей.