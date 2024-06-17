"Керівництво клубу прийшло до мене, коли я був у відпустці на Ібіці. Вони раптом з'явилися на порозі і сказали, що хочуть продовжити зі мною. Було розумно провести оцінку роботи, як і в будь-якій організації. Манчестер Юнайтед зробив те саме. INEOS – відносні новачки у футболі, їм знадобився час.

Манчестер Юнайтед визначився з долею Тен Хага на наступний сезон

Чутки про Тухеля? Керівництво чесно сказало мені, що розмовляло з іншими менеджерами. У Нідерландах це заборонено, якщо у тебе ще є тренер на контракті. Зрештою вони дійшли висновку, що вже мають найкращого тренера.

Ми добре поговорили на різні теми. Висновок такий: ми продовжимо разом, підпишемо новий контракт. Нам ще потрібно дійти згоди щодо цього", – резюмував Тен Хаг у ефірі NOS Studio.

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