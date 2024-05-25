Манчестерське дербі у фіналі Кубка Англії. Кращої реклами просто не треба. Однак нинішня форма Юнайтед залишала контраргументи скептикам. Команда Пепа Гвардіоли взяла чергове чемпіонство, а Ерік тен Хаг перебуває під загрозою відставки, а Кубок був останнім шансом потрапити у єврокубки на наступний сезон.

Команди розпочали матч без розгойдування. Рашфорд прорвався лівим флангом, вже готувався бити, як Вокер таки вибив м'яч. Відразу ж гостро відповів Сіті. Йшов навіс на Холанда. Здавалося, Лісандро підштовхував його у спину, але ні головний арбітр, ні VAR порушення в цьому епізоді не побачили.

Далі "містяни" зробили те, що вміють найкраще, – встановили контроль. Це було просто стерильне перекочування м'яча, жодної гостроти. МЮ компактно оборонявся і за першої ж нагоди намагався загрожувати воротам суперника. Це легко робити, коли суперника сам тобі допомагає. Ортега і Ковачіч не змогли вийти з-під пресингу, але хорват встиг підчистити. Це була репетиція, подібний сценарій сьогодні повторювався ще не раз.

Через десять хвилин Гвардіол і Ортега не змогли порозумітися. Обоє хотіли перервати дальній пас від Далота. У підсумку гравці Ман Сіті просто подарували м'яч для Гарначо, який закотив його у порожні ворота. Висновків підопічні Гвардіоли не зробили. Невдовзі МЮ знову забив після швидкої вертикальної атаки. Цей гол Рашфорда скасували через офсайд у Гарначо, який асистував.

Буквально через хвилину був другий дубль. Рашфорд вирізав красиву діагональ на Гарначо. Аргентинець цього разу уник офсайда і віддав на Бруну, а той абсолютно геніально вивів на удар Майну. 2:0. Дуже красива атака. До речі, Гарначо і Мейну – перші тінейджери, які забивали у фіналі Кубка Англії після Кріштіану Роналду в 2004 році!

Гвардіола, вочевидь, висловив усе своє незадоволення в перерві, провів парочку замін, і Манчестер Сіті набув вигляду команди, яку перед фіналом називали фаворитом. МЮ довелося цілковито зосередитися на обороні. На щастя, Андре Онана сьогодні діяв, як і повинен голкіпер, за якого платили 50 мільйонів.

Втім, іноді Ман Юнайтед ще й щастило. Доку черговим пасом зі свого флангу знайшов Холанда. Ерлінг з розвороту бахнув що було сили – на заваді стала поперечина воріт. Слідом була така ж потужна спроба Вокера здалеку. М'яч летів точнісінько у дев'ятку, де його і дістав Онана. Розкішний сейв камерунського голкіпера.

Далі Манчестер Сіті пішов іншим шляхом, розігравши через пас. Фоден вивів на удар Альвареса, який намагався поцілити під дальню стійку – зовсім трішки не влучив Хуліан. Лише після цього МЮ згадав те, що працювало в першому таймі. Гарначо вийшов на ворота під гострим кутом бив добре, але Ортега показав, що і він вміє виручати.

Під тиском "містян" підопічні тен Хага трималися аж до 87 хвилини, коли активність Доку нарешті перетворилася в гол. Жеремі в своєму стилі накрутив опонентів, змістився ближче до центра і низом пробив у ближній кут. Оборонці закрили від Онана момент удару, тож стрибок голкіпера був запізнілим. Він лише дотягнувся до м'яча перед тим, як він влетів у сітку. Окрилений успіхом, Доку й надалі намагався розкручувати Ван-Біссаку.

У компенсований час Манчестер Сіті настільки розкрився, що Бруну Фернандеш бив навіть зі своєї половини. Зрештою, ці гойдалки ні до чого не призвели. Манчестер Юнайтед став володарем Кубка Англії. Ерік тен Хаг здобув свій другий фінал на чолі "Червоних дияволів". Завдяки цьому тріумфу МЮ зіграє у Лізі Європи.