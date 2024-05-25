Після проведення завершальних матчів в сезоні 2023/24 УПЛ стало відомо, хто побореться за право грати в елітному дивізіоні.

За підсумками сезону 2023/24 з УПЛ вилетіли Металіст 1925 та Минай, а от Оболонь та Верес ще можуть зберегти прописку.

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З Першої ліги в плей-офф УПЛ пробились Лівий берег та Епіцентр. Таким чином, Верес побореться за право виступати в УПЛ з Епіцентром, а Оболонь – з Лівим берегом. Перші поєдинки заплановані на 29 травня, а матчі-відповіді – 2-го червня.

Додамо, що Верес посів 13-те місце в УПЛ, а Оболонь завершила чотирнадцятою. У Першій лізі Лівий берег посів третю сходинку, а Епіцентр – четвертий.

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