Байєр переміг Кайзерслаутерн у фіналі Кубка Німеччини-2024. Читайте огляд поєдинку за Кубок Німеччини в цій новині на "Футбол 24".

Кубок Німеччини 2023/24, фінал

Кайзерслаутерн – Байєр – 0:1

Гол: Джака, 16

Вилучення: Коссуну, 44 (Байєр)

Байєр мав шанси на здобуття требла в цьому сезоні – леверкузенці тріумфували в Бундеслізі, але у фіналі Ліги Європи були розбиті Аталантою. Підопічним Хабі Алонсо залишалось поборотись за ще один трофей у цьому сезоні – Кубок Німеччини.

На шляху до вирішального матчу Кайзерслаутерн здолав РВ Кобленц, Кельн, Нюрнберг, Герту та третьоліговий Саарбрюкен, який вибив з турніру Баварію. Байєр же подолав Тевтонію Оттензен, Зандхаузен, Падерборн, Штутгарт та Дюссельдорф.

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Першу нагоду в грі створив Кайзерслаутерн. На 4-й хвилині Ганзлік класно пробив з-за меж штрафного, але Градецкі потягнув удар. Байєр відповів ударом Фрімпонга, невдалими спробами Хофманна та Шика. Вірц показав свій дриблінг та пробив з-під суперника, але воротар ногою відбив. А вже через 2 хвилини Джака шикарною гарматою відкрив рахунок у грі – швейцарець пробив метрів з 30 ідеально в дев'ятку, ще й оригінально відсвяткувавши – 1:0!

Свою нагоду змарнував Патрік Шик, але чеха випередив захисник та виніс м'яч на кутовий. Грімальдо шикарно пробив з правого флангу – повз дальню стійку! А перед перервою Леверкузен залишився у меншості – Коссуну грубо зіграв у відборі та отримав другу жовту. Команди пішли на перерву, а оператори подарували розкішний вид Олімпіаштадіону.

Перед початком другого тайму Хабі Алонсо одразу замінив Шика та Хоффмана, випустивши Станішіча та Адлі. А гру вже на 48-й хвилині довелось перервати через файєр-шоу, яке влаштували фанати Кайзерслаутерна.

Game delayed a few minutes by a firework display from the Kaiserslautern fans. pic.twitter.com/vcWW7fXaQg — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) May 25, 2024

Те, що Байєр грав у меншості, не означало, що леверкузенці будуть відсиджуватись у захисті. Станішіч замкнув навіс з кутового, але пробив повз стійку. Кайзерслаутерн міг двічі забити, але Ахе спочатку не влучив у площину, а пізніше вже врятував Градецкі. Фрімпонг змарнував чудовий шанс, обігравши голкіпера, який кинувся в ноги. Жеремі замість удару вирішив віддати на Джаку, який зупинився, тож фактично віддав м'яч супернику.

Кайзерслаутерн залишав чимало вільного простору, тож Байєр був навіть активнішим попереду. Вірц міг подвоїти перевагу після підступного розіграшу штрафного, але не переграв воротаря після виходу віч-на-віч. Арбітр додав 6 хвилин, однак Байєр зміг втримати переможний рахунок та завоювати другий трофей.

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