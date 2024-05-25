Динамо вже розв'язало усі свої питання в чемпіонаті ще 2 тури тому – кияни нікуди не змістяться з другої сходинки. Рух ще мав, що вирішувати – львів'янам потрібна перемога, аби гарантувати собі місце в єврокубках. Ще після гри з Кривбасом Шовковський повідомив, що узгодив склад із Сергієм Ребровим, а тому до гри з Рухом збірники не готувались.

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Саме тому Рух вийшов у найбільш бойовому складі, а Динамо залишило майже всіх лідерів поза заявкою – в основі опинились Буяльський, Караваєв та Попов. Перший момент виник на 6-й хвилині – Караваєв пробив з правого краю штрафного з лету, але зовсім неточно. Після цього небезпеки довгий час не було, аж до 22-ї хвилини. Нещерет віддав передачу опорнику, якого обікрали гравці Руха, але удар Таллеса з меж штрафного відбив голкіпер.

Діалло спробував пробити ударом ножицями в падінні з меж штрафного, але прямо в руки Ледвію. Під кінець тайму мали моменти Сич та Роман, але на перерву команди пішли без голів. На другий тайм Буяльський та Волошин не вийшли – їх замінили Царенко та Малиш. Діалло на початку хитнув Сича в штрафному та пробив, але Ледвій відбив удар. А на 52-й хвилині Самба відкрив рахунок у грі: невисокий вінгер (168 см) замкнув навіс Андрієвського з кутового. Роман навіть не стрибнув, аби завадити супернику.

Проте, Рух швидко відігрався. Гол також прийшов з кутового. Здавалось би, Беніто головою виніс м'яч, але Таллес підхопив м'яч та віддав Сичу праворуч, а той пробив у дотик. Нещерет відбив перед собою, а Дідик з другої спробив відправив м'яч у сітку – 1:1!

Шовковський вирішив перейти до гри в три центральних захисники, замість Андрієвського випустивши Дячука. Моментів не виникало тривалий час, але на 77-й хвилині кияни знову повели в рахунку. Діалло закинув на Беніто, вивівши його віч-на-віч. Африканець не встиг пробити, адже захисник, намагаючись завадити, пішов у підкат, і Беніто врізався у воротаря. М'яч відскочив до Дубінчака, який бив у порожні ворота – стійка! Караваєва не пустили до м'яча, але Царенка ніхто не накривав на правому краю штрафного – 1:2!

Діалло залишався найяскравішим гравцем на полі, але нестриманість сенегальця зіграла проти нього. Самба пішов у жорсткий підкат проти суперника, який досить грубо, але за правилами, відібрав м'яч у партнерів. Динамо ледь не втратило Шепелєва та Дубінчака, однак обох лікарі привели до тями. Рух же, хоч і мав здобувати позитивний результат, не надто летів вперед.

Арбітр додав 6 хвилин. Рух якраз у цей час більшими силами пішов вперед. Шикарна комбінація львів'ян могла завершитись другим голом – відзначимо розкішну передачу Дідика п'яткою, але Квасниця не зміг випередити Нещерета, ще й влетів у голкіпера. Караваєв ледь не покарав суперника за помилку в обороні, але Ледвій відбив його удар після виходу віч-на-віч (можна було повернути на Беніто, який і створив момент).

В останні хвилини Рух організував справжню навалу, а в захисті Динамо був суцільний хаос. Проте, кияни втримали переможний рахунок, а це значить, що "жовто-чорні" залишились без єврокубків.

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