Шахтар проводив останній матч сезону у статусі чемпіона і володаря Кубка України. Тож Маріно Пушіч знову міг експериментувати зі складом. В основі з'явилися, зокрема, Твардовський, Педрінью, Міроші або Траоре. Полісся ж продовжувало боротьбу за єврокубки. "Зелено-жовтим" потрібно було перемагати і сподіватися, що хтось із конкурентів – Дніпро-1 чи Рух – зазнає поразки.

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Однак, активніше розпочали гості, для яких цей поєдинок фактично був формальністю. У стартовій чверті Кудрику довелося двічі рятувати після ударів Назарини і Кевіна. На 23-й хвилині поле вимушено покинув Ракицький, якого замінив Лемкін. Капітанська пов'язка травмованого Ярослава дісталася Траоре.

Полісся вперше серйозно потурбувало захист "гірників" в середині першого тайму. Таллес накрутив двох суперників і пробив поруч зі стійкою. Майже одразу команда Шищенка несподівано вийшла вперед завдяки кутовому. Педрінью відзначився автоголом, переправивши м'яч у власні ворота. Ще за дві хвилини перевагу житомирців подвоїв Луїфер. Провал на лівому фланзі оборони Шахтаря завершився результативною передачею Михайліченка на венесуельця, який проштовхнув сферу повз Твардовського.

Луїфер та стандарти були головною зброєю Полісся до перерви. Закидання на венесуельця постійно створювали напругу у штрафному "гірників". Зрештою перша половина завершилась саме небезпечним проходом Луїфера, удар якого заблокував Марлон. Відпочивати команди пішли за рахунку 2:0 на користь господарів.

У дебюті другого тайму супершанс втратив Денис Ндукве. Отримавши передачу з глибини, форвард Полісся відтіснив Міроші і вирвався на побачення з Твардавськом, але не влучив у ворота. Після цього гра відверто заспокоїлась, і команди майже нічого не створювали.

Завдяки перемозі над чемпіоном України Полісся вперше в історії пробилося до єврокубків, адже в паралельному матчі Рух поступився Динамо (1:2). "Зелено-жовті" випередили львів'ян на одне очко, посівши у підсумку п'яте місце. Команда Шищенка зіграє у кваліфікації Ліги конференцій.

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