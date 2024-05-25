Український нападник Жирони завершив чемпіонат з показником 24 голи та 8 асистів. 32 результативні дії в дебютний сезон – це найкращий результат за останні 14 років і другий у ХХІ столітті.

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Лише Кріштіану Роналду мав більші цифри у кампанії 2009/10, коли він приєднався до Реала. Португалець тоді оформив 26 голів та 9 асистів, загалом 35 дій. Трійку лідерів доповнив Луїс Суарес, у якого також було 32 дії (16 голів+16 асистів за Барселону в сезоні 2014/15).

Якщо вірити Transfermarkt, Довбик обійшовся Жироні всього у 7,75 млн євро. Зараз ціна 26-річного бомбардира складає 30 млн євро.

Artem Dovbyk se convierte en el 2º mejor debutante en La Liga en el siglo XXI, con más goles generados (️+️):

1º: 35- Cristiano Ronaldo

Real Madrid 2009/10 (26G+9A)

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3º: 32- Luis Suárez

FC… pic.twitter.com/SBho4FJXBr — Ivan Quirós (@QuirosRuiz) May 25, 2024

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