Через криваву війну проти України усі російські команди відсторонили від участі в футбольних змаганнях на міжнародному рівні. Хоча це рішення цілком зрозуміле та очевидне, є індивіди, які співчувають окупантам.

Друзі Путіна вивісили прапор Росії на матчі Євро-2024 – ганьба дня

Уже на двох матча Євро-2024 на стадіонах була російська символіка. Вперше прапори були на матчі-відкритті у секторі вболівальників збірної Шотландії, а вчора триколор притягнули серби, що зовсім не дивно. Слід відзначити, що поки команди, чиї фани вдаються до таких дій, виключно програвали.

Сьогодні на матчі збірної України таких інцидентів не повинно бути. Річ у тім, що УЄФА нарешті відреагував і заборонив пронесення російських прапорів на стадіон. Представникам УАФ вдалось переконати, що кольори країни-терористки призведуть до провокацій та бійок під час події, повідомляє телеграм-канал Романа Бебеха.

Румунія – Україна: анонс матчу Євро-2024