Мілан давно не має жодних турнірних завдань. Кваліфікація в Лігу чемпіонів пройдена, друге місце заброньоване. Відсутність мотивації призвела до того, що за півтора місця в команди лише одна перемога, над Кальярі. Салернітана у двох попередніх матчах відбирала очки у "россонері". Однак сьогодні на Сан-Сіро був особливий вечір.

Мілан офіційно повідомив про відставку головного тренера

Останній матч у складі "дияволів" проводили Олів'є Жиру, Сімон К'яер, Антоніо Міранте, Маттіа Кальдара, а головне – Стефано Піолі. Було помітно, що сьогодні гравці грають за свого тренера (а чи не запізно?). Тиск на ворота гостей призвів до того, що Фіорілло випустив м'яч з рук. Леау, який перебував поруч, підхопив і забив у порожні. Після цього Рафа помчав у бік лави запасних – обійматися з Піолі. Решта команди приєдналася.

Далі була черга Жиру. Француз забив після подачі з кутового, побіг у бік фанатської трибуни і цілував емблему на футболці. Ідеальний сценарій вечора. Хоча Олів'є прагнув забити ще, щоб було 50 голів за Мілан. Натомість забив інший француз. Тео відзначився після передачі Леау. Однак марно – у португальця був офсайд.

У другому таймі Мілан вже не був настільки активним, тож Салернітана спромоглася відквитати один із м'ячів завдяки Сімі. Розуміючи, що є ризик трохи зіпсувати вечір, "россонері" додали темпу. І доволі швидко Калабрія відновив різницю в рахунку. Жиру ювілейний гол так і не забив, його замінили, щоб уболівальники могли влаштувати овації.

Поки Мілан влаштовував символічні заміни, "гранатові" знову забили. Серед іншого, Міранте поступився місцем дебютанту. Лапо Нава тільки-но вийшов, а відразу ж пропустив. Його провини немає. З ударом Чауна 20-річний голкіпер впорався, а проти добивання Сімі не мав шансів.