Реал і Бетіс у рамках матчу 38-го туру Ла Ліги 2023/24 сильнішого не визначили. Звіт читайте на "Футбол 24".

Реал вже давно став чемпіоном, тож протягом кількох турів Карло Анчелотті проводив ротацію та експерименти зі складом. Втім, матч проти Бетіса був останнім в цьому сезоні Ла Ліги – і на нього мадридці виставили основу. Причина, звісно ж, не у бажанні потішити Сантьяго Бернабеу.

"У Луніна були не дуже вдалі матчі": легенда Реала "відвернувся" від українця перед фіналом ЛЧ

Для "вершкових" зустріч була якщо не репетицією, то генеральною перевіркою сил перед фіналом Ліги чемпіонів, який зіграють вже 1 червня. У цьому контексті дуже тривожить вихід Куртуа в основі – бельгієць провів 63 хвилини, після чого поступився місцем Кепі. Іспанцю таким чином влаштувати прощальну вечірку з Реалом.

Готуєтеся до перегляду матчу Ліги чемпіонів? Зробіть подію ще яскравішою з хрустким снеком, що найкраще смакує до гри – чипсами Lay’s! А для відданих фанатів бренд випустив лімітовану лінійку чипсів із футбольними зірками на упаковці.

Підтримуйте улюблену команду разом з Lay’s – спонсором Ліги чемпіонів! Адже є Lay’s? Буде футбол!

Сам поєдинок виявився досить рівним. Мадрид володів ініціативою й провів 13 ударів, севільці відповіли 11-ма, але жоден із колективів не награв хоча б на один очікуваний гол. Та і без голої статистики моментів виникало не так, щоб багато.

Реал виглядав гостріше, завдавши декілька небезпечних пострілів. Особливо важко Бетісу було до перерви, однак в другому таймі "вердібланкос" створили низку гольових нагод. Зокрема, на 51-й хвилині лонгшот Аойзе Переса пішов у дальню дев'ятку – Куртуа перевів у поперечку! На 60-й же бельгієць врятував при ударі Міранди з лівого краю штрафного.

На жаль, вболівальники так і не побачили голів. Фінальний свисток зафіксував нічию. Тепер у Реала тільки одна мета – виграти фінал Ліги чемпіонів.

Атлетіко у меншості здолав Реал Сосьєдад, Атлетік знову схитрував з голкіпером і переміг, Альмерія забила шість голів