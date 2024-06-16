– Багато експертів розхвалюють Україну, кажуть, що ми можемо мало не до фіналу Євро дійти. Вірите в це?

– Так можуть говорити тільки "чайники", тобто – непрофесіонали. Вихід із групи для нашої команди буде вже суперрезультатом. Ви потім зателефонуйте цим експертам і запитайте: "Чому ми не виграли Євро?". Цікаво, що скажуть у відповідь.

Ярмоленко: В України зараз найсильніша збірна за весь час

– Ви згодні з твердженням, що у збірної України зараз найсильніше покоління в історії?

– Таке кажуть не від великого розуму. Щоб вважатися найсильнішою командою, треба щось виграти. Коли роблять такі заяви, то виходить, що Шева і Ребров слабаки. А кращої зв'язки в нападі в нашої збірної ніколи не було! Туди ж можна додати Лужного і Шовковського. Як тоді сьогоднішня збірна може бути найсильнішою? Яремчук у запасі сидить, Мудрика постійно критикують. Та він і з Молдовою примудрився зганьбитися – скільки браку зробив!

– Яких зірок ви бачите у збірній України? Хто з наших може вистрілити на Євро?

– Поки що це Довбик і Циганков, які класно провели сезон у Жироні. Усі інші – то грають, то ні, або травмовані. Більше нікого виділяти! А взагалі я чекаю від усіх наших гравців, що вони вистрілять на Євро і поїдуть до Європи. Зараз, слава Богу, з українських клубів відпускають, а не так, як раніше.

– Що думаєте щодо ветеранів, Степаненка та Ярмоленка. Ще тягнуть рівень збірної?

– Якщо грає Степаненко, то це означає, що Бражко слабший за Тараса. А щодо Ярмоленка, то з такими командами, як Молдова, він ще може зробити результат, а з іншими – навряд чи. Тим більше я думаю, що майже всі ігри на Євро ми будемо грати від оборони на контратаках. Втім, це стосується більшості команд, тому що на чемпіонатах світу та Європи всі грають з деяким побоюванням.

– Як думаєте, хто займе місце в воротах збірної України?

– Лунін, звичайно! У збірній України всі хороші воротарі, але Луніну довіряє Ребров. Проте не варто забувати, що Лунін грав у Реалі тільки через травму Куртуа, – сказав Леоненко у коментарі Sport-Express.

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