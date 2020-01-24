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ТРАНСФЕРИ ВУЛВЕРХЕМПТОН - ЛІВЕРПУЛЬ МИКОЛА МАТВІЄНКО ДИНАМО - ВАРДАР

Головні новини 23 січня: Арсенал націлився на Матвієнка, Динамо розгромило суперника у спарингу, Ліверпуль знову переміг

07:00 10 Читать на русском
Головні новини 23 січня: Арсенал націлився на Матвієнка, Динамо розгромило суперника у спарингу, Ліверпуль знову переміг
Микола Матвієнко / Фото ФК Шахтар

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 23 січня.

Україна

Динамо зустрілось з Вардаром у товариському матчі. Кияни познущались над суперником, а молоді вихованці "біло-синіх" добре проявили себе у спарингу. Олексій Михайличенко поділився враженнями від гри.

Андрій Шевченко ризикує отримати серйозний головний біль перед фінальною частиною Євро-2020. "Футбол 24" аналізує, хто з українських нападників може отримати шанс у національній команді.

Львівська міськрада не підтримала прохання Карпат передати клубу землю стадіону Україна. Керівництво "зелено-білих" заявило про змову проти команди.

Європа

Ліверпуль у напруженому матчі зумів вирвати перемогу у Вулверхемптона та продовжити свою переможну серію.

Аякс знову виростив монстрів і очолює дві найкращі ліги. Футбол 24 ретельно розібрав феномен команди, рекорд якої не повторить жоден топ-клуб в Європі.

Прихід Златана Ібрагімовіча до Мілана став чи не найголовнішою подією зимового трансферного вікна. "Футбол 24" вирішив розібратись, що отримають обидві сторони з цього союзу.

Трансфери УПЛ

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко отримав шанс проявити себе в Арсеналі – на переході наполягає тренер лондонського клубу. Боси "канонірів" не можуть домовитись з "гірниками" щодо суми трансферу гравця.

Форвард Динамо Фран Соль може продовжити кар'єру в чемпіонаті Китаю. Перехід іспанського нападника киян може відбутись вже під час зимового трансферного вікна.

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