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Шахтар вимагає в Арсенала захмарну суму за Матвієнка – за українців стільки ще ніколи не платили

19:51 6638 Читать на русском
Шахтар вимагає в Арсенала захмарну суму за Матвієнка – за українців стільки ще ніколи не платили
Микола Матвієнко / Getty images

Лондонський Арсенал серйозно налаштований підписати захисника донецького Шахтаря Миколу Матвієнка.

Керівництво донецького Шахтаря повідомило представникам лондонського Арсенала, що покупка захисника Миколи Матвієнка обійдеться їм у суму близько 35 мільйонів євро, інформує Sky Sports.

Агент Матвієнка: Арсенал хоче здійснити перехід до 1 лютого

Зазначається, що сторони вже розпочали переговори про трансфер. Арсенал сподівається підписати гравця збірної України вже в січні.

Відзначимо, якщо перехід відбудеться на умовах донеччан, то Матвієнко стане найдорожчим трансфером українських футболістів за всю історію. Наразі найдорожчими залишаються переходи Дмитра Чигринського в Барселону та Андрія Ярмоленка в Борусію Д – обидва за 25 млн євро.

Додамо, що Матвієнко – вихованець Шахтаря. За основну команду "гірників" захисник дебютував в 2015 році. У нинішньому сезоні Микола забив 1 м'яч і віддав 1 результативну передачу в 21 матчі за Шахтар у всіх турнірах. Чинний контракт 23-річного футболіста з українським клубом розрахований до 30 червня 2021 року.

Артета зацікавлений у трансфері Матвієнка – тренер Арсенала стежив за захисником Шахтаря протягом двох років

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