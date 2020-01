Аякс знову виростив монстрів і очолює дві найкращі ліги: "новий Погба" з приборкувачем Роналду роблять незвичайні речі

Академія історичного гранда знову розквітає. Покоління, презентоване Де Йонгом, Де Лігтом і ван де Бееком, принижувало Реал, дісталось півфіналу Ліги чемпіонів, оформило "золотий дубль" на внутрішній арені. Перші двоє покинули Амстердам після суперуспішного сезону, а Донні начебто поволі пакує валізи у Мадрид. Однак, керівництво Аякса не опускає руки. Якісна заміна – гарантована. Найкраща футбольна школа планети дарує все нових талантів, які дозволяють безболісно переносити втрату колишніх лідерів. Зараз "улани" можуть похвалитись незвичайним досягненням: перша команда очолює Ередивізі, випереджаючи АЗ на 6 очок, а її дубль лідирує в другому дивізіоні.

Гравець юнацької команди Аякса шокує своїми габаритами – у 14 років він удвічі більший за своїх ровесників

