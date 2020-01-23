Соль може продовжити кар'єру в Китаї

Нападник Динамо Фран Соль може покинути київський клуб вже у зимове трансферне вікно.

Фран Соль зацікавив китайський Бейцзін Гоань, повідомляє betnews365.com.

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Зазначається, що клуб хоче взяти нападника в оренду з правом викупу. Додамо, що Бейцзін Гоань посів друге місце в китайській Суперлізі в сезоні 2019.

Нагадаємо, іспанець перейшов у Динамо в січні 2019 року за 3,5 млн євро з нідерландського клубу Віллем ІІ. У поточному сезоні Соль зіграв за "біло-синіх" 12 матчів у всіх турнірах і не забив жодного гола.

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