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Соль може продовжити кар'єру в Китаї

16:28 1305 Читать на русском
Соль може продовжити кар'єру в Китаї
Фран Соль / фото: ФК Динамо Київ

Нападник Динамо Фран Соль може покинути київський клуб вже у зимове трансферне вікно.

Фран Соль зацікавив китайський Бейцзін Гоань, повідомляє betnews365.com.

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Зазначається, що клуб хоче взяти нападника в оренду з правом викупу. Додамо, що Бейцзін Гоань посів друге місце в китайській Суперлізі в сезоні 2019.

Нагадаємо, іспанець перейшов у Динамо в січні 2019 року за 3,5 млн євро з нідерландського клубу Віллем ІІ. У поточному сезоні Соль зіграв за "біло-синіх" 12 матчів у всіх турнірах і не забив жодного гола.

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Теги
Трансфери Бейцзін Гоань Бейцзін Гоань Трансфери Динамо Київ Фран Соль Фран Соль Динамо Динамо
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