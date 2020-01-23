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Львівська міськрада відхилила пропозицію передати Карпатам землю стадіону Україна

17:47 709 Читать на русском
Львівська міськрада відхилила пропозицію передати Карпатам землю стадіону Україна
Стадіон Україна / фото ФК Карпати

Частина територій стадіону Україна залишиться під контролем львівської міської Ради.

Львівська міськрада на пленарному засіданні 23 січня не підтримала передачу Карпатам частини території стадіону Україна в довготривалу оренду на пільгових умовах, повідомляє YouTube-канал установи.

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Карпати просили у міськради частину території стадіону Україна (нежитлові приміщення) для організації діяльності та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань.

За рішення передати землю львівському клубу проголосувало 18 депутатів, 13 утримались, а ще 25 не голосували. Для підтримки рішення потрібно було отримати більшість голосів.

Додамо, що це рішення може вплинути на те чи продовжить клуб своє існування. Карпати мають серйозні фінансові проблеми, через що відпустили вже 8 гравців впродовж зимового трансферного вікна.

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