Львівська міськрада відхилила пропозицію передати Карпатам землю стадіону Україна

Частина територій стадіону Україна залишиться під контролем львівської міської Ради.

Львівська міськрада на пленарному засіданні 23 січня не підтримала передачу Карпатам частини території стадіону Україна в довготривалу оренду на пільгових умовах, повідомляє YouTube-канал установи.

Карпати можуть припинити існування – клуб звернувся до влади Львова

Карпати просили у міськради частину території стадіону Україна (нежитлові приміщення) для організації діяльності та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань.

За рішення передати землю львівському клубу проголосувало 18 депутатів, 13 утримались, а ще 25 не голосували. Для підтримки рішення потрібно було отримати більшість голосів.

Додамо, що це рішення може вплинути на те чи продовжить клуб своє існування. Карпати мають серйозні фінансові проблеми, через що відпустили вже 8 гравців впродовж зимового трансферного вікна.

"Легіонери хотіли бойкотувати ще наприкінці першого кола": Карпати зсередини – 4-місячні борги, шок і туманне майбутнє