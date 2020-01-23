Ліверпуль на останніх хвилинах вирвав важку перемогу над Вулверхемптоном

В рамках матчу 24-го туру чемпіонату Англії Ліверпуль завдяки голам Джордана Хендерсона та Роберто Фірміно переграв Вулверхемптон на його полі.

Вулвз агресивно почали поєдинок, організувавши низку атак через фланги. Одна з них на 5-й хвилині завершилась призначенням штрафного, з якого Нету виконав хитрий простріл на дальню стійку – у карному майданчику Ліверпуля сталася паніка, але захисники не дали завдати фінального удару. Мерсисайдці одразу провели контратаку, заробивши стандарт в метрах 20-ти від воріт, а потім і кутовий. В обох випадках до м'яча приклався Александер-Арнольд, але якшо постріл зі штрафного прийшовся у стінку, то навіс від прапорця замкнув Хендерсон – 0:1.

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Вулверхемптон міг відігратися вже на 11-й хвилині завдяки класній подачі Невеша на правий край штрафного, яку ударом головою замкнув ніким не прикритий Догерті – м'яч пройшов поруч з дальнім кутом. На 15-й ледь не привіз гол Аліссон, який не спіймав м'яч після високої "свічки" над карним майданчиком, однак йому пощастило з відскоком. Відповідь Ліверпуля прилетіла на 18-й хвилині: Салах отримав прекрасну діагональ на праву половину штрафного, прибрав захисника та пробив з центру – Саісс заблокував постріл! Крім того, на 21-й на ударну позицію виривався Мане, але Дендонкер в останню мить встиг вибити м'яч з-під ніг сенегальця.

В середині першого тайму темп гри впав, що не в останню чергу було пов'язано з пошкодженнями лідерів команд. Невеш присів на газон на 25-й хвилині, але після допомоги лікарів гру продовжив – Мане ж після падіння на травичку стадіону Молінью підвівся швидше, але одразу попросив заміну. Замість нього на поле вийшов Мінаміно, дебютувавши в АПЛ. Небезпечних моментів в це період хвилин не виникало.

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Гра дещо розкрилася наприкінці першого тайму. Так, на 38-й хвилині зрівняти рахунок міг Хіменес, який прийняв діагональ від Невеша, змістився у центр карного майданчика й завдав потужного удару низом – повз лівий кут! На 43-й же Рауль зачепився за вдалий відскок від Саісса, вийшов на лінію штрафного й пробив ще раз, однак цього разу постріл встигли накрити. Ліверпуль відповів вже у компенсований час вриванням Салаха, який завдав удару з близької дистанції – в останній момент Догерті заблокував його. Зрештою, на перерву команди пішли за мінімальної переваги мерсисайдців.

На самому початку другого тайму Салах міг закрити інтригу, відібравши м'яч у Траоре на краю штрафного й потужно пробивши в дальній кут, однак Патрісіу виконав блискучий сейв. Одразу після цього Вулверхемптон увімкнув режим Бога, почавши розривати Ліверпуль на контратаках. Класний випад на 49-й хвилині завершився заблокованим пострілом Нету метрів з 19-ти, а на 51-й рахунок зрівнявся: Хіменес на дриблінгу прорвався через центр і віддав передачу направо Траоре, який втік від ван Дейка й подав у центр штрафного – Рауль був вже там, замкнувши навіс ударом головою в дальню дев'ятку. 1:1!

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На 55-й хвилині фанати Ліверпуля мали закричати, адже Траоре впав у штрафному після фолу Робертсона. На щастя для гостей, порушення правил було зафіксовано до лыныъ, але стандарт "вовків" ввсе одно вийшов небезпечним: Моутінью закрутив м'яч, Аліссон у красивому стрибку вибив його подалі, а Невеш пробив з відскоку метрів з 23-х – над поперечиною! На цей момент господарі володіли м'ячем 61% ігрового часу.

В середині другого тайму команди влаштували розмін. Спочатку забивати міг Ліверпуль: на 60-й хвилині Мінаміно вистрілив з лінії штрафного, Дендонкер заблокував, а Трент пробив з відскоку – Патрісіу зловив м'яч! Вулверхемптон відповів дуплетом: на 65-й Траоре завдав потужного удару метрів з 20-ти у дальній кут, а на 68-й Хіменес вирвався віч-на-віч з Аліссоном – в обох випадках голкіпер врятував мерсисайдців.

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Не реалізувавши ці супермоменти, Вулвз ледь не пропустили на 70-й, коли Салах обіграв Коуді й вистрілив із близької дистанції у лівий нижній – поруч зі стійкою! Господарі огризнулися падінням Хіменеса у штрафному (без пенальті) та контратакою з дальнім неточним ударом Траоре на 74-й хвилині.

Після цього команди взяли деяку паузу в активності, провівши заміни й тактичні перестановки. Вплив Клоппа на гру виявився більш вагомим, адже Ліверпуль захопив ініціативу й ледь не забив на 82-й хвилині, коли Фірміно отримав закидушку від Вейналдума й вистрілив з-під Коуді. Патрісіу врятував Вулверхемптон, однак вже на 84-й Боббі таки прошив Руя: Салах накрутив захисників на лінії штрафного й скинув м'яч на Хендерсона, а той викотив проникний пас – Фірміно прийняв його, обробив, а потім вистрілив точно в дальній верхній кут. 1:2!

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Вулверхемптон на заключних хвилинах основного часу навіть не зміг потримати м'яч, але у компенсований ледь не відігрався – Траоре подав на дальню стійку, Хіменес прийняв навіс і скинув "круглого" під удар Жоті, а той з меж воротарського примудрився пробити вище воріт. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу мерсисайдців.

Ліверпуль набрав 67 очок у турнірній таблиці й відірвався від Сіті на 18 очок при грі в запасі. Вулверхемптон залишився на сьомій сходинці, маючи в активі 34 залікових бали.

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