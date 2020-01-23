toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ВУЛВЕРХЕМПТОН - ЛІВЕРПУЛЬ МИКОЛА МАТВІЄНКО ДИНАМО - ВАРДАР

Ліверпуль на останніх хвилинах вирвав важку перемогу над Вулверхемптоном

23 січня 23:54 749 Читать на русском
Ліверпуль на останніх хвилинах вирвав важку перемогу над Вулверхемптоном
Вулверхемптон – Ліверпуль – 1:2

В рамках матчу 24-го туру чемпіонату Англії Ліверпуль завдяки голам Джордана Хендерсона та Роберто Фірміно переграв Вулверхемптон на його полі.

51’ Рауль Хіменес
 
Джордан Хендерсон 8’
Роберто Фірміно 84’
8’ Джордан Хендерсон
51’ Рауль Хіменес
84’ Роберто Фірміно

Вулвз агресивно почали поєдинок, організувавши низку атак через фланги. Одна з них на 5-й хвилині завершилась призначенням штрафного, з якого Нету виконав хитрий простріл на дальню стійку – у карному майданчику Ліверпуля сталася паніка, але захисники не дали завдати фінального удару. Мерсисайдці одразу провели контратаку, заробивши стандарт в метрах 20-ти від воріт, а потім і кутовий. В обох випадках до м'яча приклався Александер-Арнольд, але якшо постріл зі штрафного прийшовся у стінку, то навіс від прапорця замкнув Хендерсон – 0:1.

Вулверхемптон – Ліверпуль: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ – як це було

Вулверхемптон міг відігратися вже на 11-й хвилині завдяки класній подачі Невеша на правий край штрафного, яку ударом головою замкнув ніким не прикритий Догерті – м'яч пройшов поруч з дальнім кутом. На 15-й ледь не привіз гол Аліссон, який не спіймав м'яч після високої "свічки" над карним майданчиком, однак йому пощастило з відскоком. Відповідь Ліверпуля прилетіла на 18-й хвилині: Салах отримав прекрасну діагональ на праву половину штрафного, прибрав захисника та пробив з центру – Саісс заблокував постріл! Крім того, на 21-й на ударну позицію виривався Мане, але Дендонкер в останню мить встиг вибити м'яч з-під ніг сенегальця.

В середині першого тайму темп гри впав, що не в останню чергу було пов'язано з пошкодженнями лідерів команд. Невеш присів на газон на 25-й хвилині, але після допомоги лікарів гру продовжив – Мане ж після падіння на травичку стадіону Молінью підвівся швидше, але одразу попросив заміну. Замість нього на поле вийшов Мінаміно, дебютувавши в АПЛ. Небезпечних моментів в це період хвилин не виникало.

Мане отримав травму підколінного сухожилля в матчі з Вулверхемптоном

Гра дещо розкрилася наприкінці першого тайму. Так, на 38-й хвилині зрівняти рахунок міг Хіменес, який прийняв діагональ від Невеша, змістився у центр карного майданчика й завдав потужного удару низом – повз лівий кут! На 43-й же Рауль зачепився за вдалий відскок від Саісса, вийшов на лінію штрафного й пробив ще раз, однак цього разу постріл встигли накрити. Ліверпуль відповів вже у компенсований час вриванням Салаха, який завдав удару з близької дистанції – в останній момент Догерті заблокував його. Зрештою, на перерву команди пішли за мінімальної переваги мерсисайдців.

На самому початку другого тайму Салах міг закрити інтригу, відібравши м'яч у Траоре на краю штрафного й потужно пробивши в дальній кут, однак Патрісіу виконав блискучий сейв. Одразу після цього Вулверхемптон увімкнув режим Бога, почавши розривати Ліверпуль на контратаках. Класний випад на 49-й хвилині завершився заблокованим пострілом Нету метрів з 19-ти, а на 51-й рахунок зрівнявся: Хіменес на дриблінгу прорвався через центр і віддав передачу направо Траоре, який втік від ван Дейка й подав у центр штрафного – Рауль був вже там, замкнувши навіс ударом головою в дальню дев'ятку. 1:1!

Вулверхемптон підписав форварда збірної Еквадору Кампану

На 55-й хвилині фанати Ліверпуля мали закричати, адже Траоре впав у штрафному після фолу Робертсона. На щастя для гостей, порушення правил було зафіксовано до лыныъ, але стандарт "вовків" ввсе одно вийшов небезпечним: Моутінью закрутив м'яч, Аліссон у красивому стрибку вибив його подалі, а Невеш пробив з відскоку метрів з 23-х – над поперечиною! На цей момент господарі володіли м'ячем 61% ігрового часу.

В середині другого тайму команди влаштували розмін. Спочатку забивати міг Ліверпуль: на 60-й хвилині Мінаміно вистрілив з лінії штрафного, Дендонкер заблокував, а Трент пробив з відскоку – Патрісіу зловив м'яч! Вулверхемптон відповів дуплетом: на 65-й Траоре завдав потужного удару метрів з 20-ти у дальній кут, а на 68-й Хіменес вирвався віч-на-віч з Аліссоном – в обох випадках голкіпер врятував мерсисайдців.

Клопп назвав гравців Ліверпуля, які у майбутньому можуть стати тренерами

Не реалізувавши ці супермоменти, Вулвз ледь не пропустили на 70-й, коли Салах обіграв Коуді й вистрілив із близької дистанції у лівий нижній – поруч зі стійкою! Господарі огризнулися падінням Хіменеса у штрафному (без пенальті) та контратакою з дальнім неточним ударом Траоре на 74-й хвилині.

Після цього команди взяли деяку паузу в активності, провівши заміни й тактичні перестановки. Вплив Клоппа на гру виявився більш вагомим, адже Ліверпуль захопив ініціативу й ледь не забив на 82-й хвилині, коли Фірміно отримав закидушку від Вейналдума й вистрілив з-під Коуді. Патрісіу врятував Вулверхемптон, однак вже на 84-й Боббі таки прошив Руя: Салах накрутив захисників на лінії штрафного й скинув м'яч на Хендерсона, а той викотив проникний пас – Фірміно прийняв його, обробив, а потім вистрілив точно в дальній верхній кут. 1:2!

Рябоконь: Салах – найслабший з форвардів Ліверпуля

Вулверхемптон на заключних хвилинах основного часу навіть не зміг потримати м'яч, але у компенсований ледь не відігрався – Траоре подав на дальню стійку, Хіменес прийняв навіс і скинув "круглого" під удар Жоті, а той з меж воротарського примудрився пробити вище воріт. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу мерсисайдців.

Ліверпуль набрав 67 очок у турнірній таблиці й відірвався від Сіті на 18 очок при грі в запасі. Вулверхемптон залишився на сьомій сходинці, маючи в активі 34 залікових бали.

"Зінченко – клятий мотлох". Вболівальники Манчестер Сіті знищують українця за слабку гру на незручній позиції

blog_ava
Динамо – Вардар: експерименти приносять розгром – ризик травм, успішні вихованці, новий капітан і життя без лідерів
23 січня
17219
Теги
Головне Ліверпуль Ліверпуль Англія Вулверхемптон - Ліверпуль Вулверхемптон Вулверхемптон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
25
хв
Борусія Дортмунд
21:30
Кельн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук