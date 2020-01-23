Динамо здобуло першу розгромну перемогу в році – відмінний український дебютант, несподіваний капітан і найкращий тайм

Динамо Київ упевнено здолало македонський Вардар (4:0) у третьому для команди Михайличенка спарингу в турецькому Белеку. Рахунок і звіт матчу читайте на "Футбол 24".

Глорія Кап. Товариський матч 23 січня 2020

Динамо – Вардар – 4:0

Голи: Буяльський, 5, Сидорчук, 7, Дуелунд, 29, Русин, 87 (пен.)

Динамо: Бущан (Нещерет, 46) – Караваєв (Кендзьора, 46), Забарний (Попов, 46), Кадар (Шабанов, 46), Вівчаренко (Миколенко, 46) – Кадірі (Андрієвський, 46) – Буяльський (Цітаішвілі, 46), Сидорчук (Шепелєв, 46), Дуелунд (Шапаренко, 46), Піваріч (Де Пена, 46) – Соль (Русин, 46)

Кияни зустрічалися з лідером чемпіонату Македонії о 16:00. Це перший поєдинок команд між собою. Перед тим Динамо перемогло Нефтчі та зіграло внічию з Легією. Відзначимо, що за Вардар виступає вихованець динамівської академії Євген Новак, який встиг уже двічі стати чемпіоном з цією командою. Раніше на Глорія Кап, за перемогу на якому змагаються 3 команди, македонці поступилися Хайдуку (1:3), з яким кияни зіграють уже в п'ятницю, 24 січня 2020 року.

Динамо – Вардар: відео онлайн-трансляція матчу

Команда Михайличенка вийшла експериментальним змішаним складом. Вербіч і Циганков травмовані, Бойку та Каргбо дали відпочити. В основі варто відзначити появу ще одного дебютанта – 17-річний Костянтин Вівчаренко вийшов на лівому фланзі захисту. Через травму Вербіча Йосіп Піваріч вийшов на тому ж краю, але в атаці. Саме хорват і організував перший гол. Дуелунд поборовся в центрі і віддав ліворуч, де віце-чемпіон світу 2018 відрізав 3-х захисників і знайшов Буяльського у штрафному. Віталій ударом поміж ніг Новаку прошив ще й голкіпера.

Піваріч подав і кутовий, який привів до другої результативної атаки. Сидорчук виявився самотнім на підбиранні і пробив у дальній кут. На 9-й хвилині рахунок мав ставати розгромним. Сидорчук відборовся і зіграв у стіночку з Буяльським, який м'яко підсік м'яч вверх, Піваріч пробивав після відскоку – поперечина рятує македонців. Перший небезпечний удар Вардара прийшов на 17-й хвилині. Сидорчук випустив гравця на другому поверсі, але той пробив вище. Кадірі опинився один у штрафному, мав ганець декілька відмінних варіантів для пасу, однак вирішив пробити сам – рикошет і кутовий. Не найкраще рішення.

На 29-й Кадірі вивів Караваєва по правому флангу, захисник збірної України ідеально прострілив, Буяльський елегантно пропустив, а Дуелунд ударом з другого дотику поцілив у дев'ятку. Кадірі уже вчетверте пробив – дальній постріл розминувся з воротами. Сидорчук на останній хвилині змусив кіпера Вардара витягувати з нижнього кута. Дуже продуктивний тайм, найкращий наразі на зборах для Динамо – розгромний рахунок цілком по ділу, але й суперник надто багато свободи дозволяв. Чудово проявив себе 17-річний дебютант Вівчаренко – дуже надійно в захисті, вміло підключався в атаки, впевнена гра захисника команди U-19. Ніхто не випадав – без особливих провалів у захисті, гарний темп, нові цікаві зв'язки, багато старанності і різноманіття зон і рішень для атак.

Після перерви Динамо повністю оновило склад і знову почало активно. Відзначимо, що з капітанською пов'язкою на другу половину зустрічі вийшов Артем Шабанов, який тільки 2 роки тому прийшов у команду – ті ж Шапаренко, Шепелєв чи Кендзьора в команді значно довше. Цітаішвілі та Русин отримували гарну підтримку від Андрієвського, Шапаренка і Шепелєва, але декілька перспективних ідей не втілили в життя. Гіо вже не вперше накрутив захисників і пробив з кількох метрів – ненабагато схибив. Дуже грубий підкат проти Андрієвського, який з криком впав на газон. Схоже, обійшлося.

Де Пена з кутового подав на Русина – сейв голкіпера. Шепелєв помилився на чужій половині. Центральні захисники Динамо пропускають пас за спини, але Нещерет класно читає епізод і не дозволяє навіть пробити по своїх воротах. Попов ледь не помилився у жорсткій боротьбі з суперником – суддя зафіксував фол, та й 18-річний голкіпер киян зіграв надійно. Отримав травму Денис, який тільки-но повернувся після іншого пошкодження. Надто багато неохайності в моментах на 20 метрах перед воротами – купу перспективних атак марнують динамівці провальним останнім пасом чи хибним вибором вектору.

Як тільки пройшов пас Цітаішвілі (мабуть, найкращий після перерви), Русин майстерно підставився і заробив чистий пенальті. Удар з 11-метрової позначки не зміг потягнути воротар Вардара, хоча і вгадав кут. А ось Шапаренку голкіпер не дозволив відзначитися. Удар після комбінації лівим флангом накрив він тілом. У підсумку солідний дебютний розгром – 4:0. Динамо виступає в Туреччині по висхідній, хоча за рівнем опору це був найслабший суперник.