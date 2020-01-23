Збірна України отримала проблеми в атаці незадовго до Євро-2020 – ким Шевченко може замінити лідера

Андрій Шевченко ризикує отримати серйозний головний біль перед фінальною частиною Євро-2020. "Футбол 24" аналізує, хто з українських нападників може отримати шанс у національній команді, враховуючи проблеми Романа Яремчука та Артема Бєсєдіна.

До старту чемпіонату Європи-2020 залишилося менше 5-ти місяців. Збірна України впевнено кваліфікувалася на континентальну першість з першого місця групи, випередивши Сербію та Португалію, яка є чинним чемпіоном Європи. Проте, зараз перед тренерським штабом Андрія Шевченка може виникнути серйозна проблема, адже "синьо-жовті" ризикують втратити одразу двох виконавців на позицію центрального нападника.

Роман Яремчук, який став найкращим бомбардиром збірної України у відборі на Євро-2020, змушений був перенести операцію через проблеми з ахіллом. За попередніми прогнозами, нападнику Гента для відновлення знадобиться приблизно 3 місяці, але не варто передчасно радіти. Пошкодження ахілла є вкрай неприємними для футболістів та потребують ретельного лікування – той же Андрій Ярмоленко не дасть збрехати, адже майже весь минулий сезон він пропустив саме через схожу травму. Щоправда, тоді вінгеру Вест Хема діагностували розрив зв'язок, тоді як у Яремчука краща ситуація.

Збірна України перед Євро-2020: топ-7 кандидатів для Шевченка на випадок форс-мажору

Нагадаємо, Яремчук у відборі до Євро-2020 був основним нападником "синьо-жовтих" та забив 4 голи. Стиль гри Романа можна вважати ідеальним для команди Шевченка, тому, без сумніву, саме він повинен стати першою опцією на позицію центрфорварда. Тим більше, з урахуванням розкішного сезону в складі Гента, за який 24-річний уродженець Львова встиг відзначитися одразу 17-ма влучними ударами. Чемпіонат Європи повинен стати своєрідною платформою для Яремчука, яким вже цікавляться клуби з провідних чемпіонатів. Наразі участь Романа у матчах Євро опинилася під певним питанням, але, звісно, ми бажаємо форварду якнайшвидшого одужання та набрання оптимальної форми.

Окрім Яремчука, проблеми виникли у Артема Бєсєдіна, але тут ситуація куди серйозніша. Форвард Динамо відсторонений від футболу через, імовірно, провалений допінг-тест після поєдинку Ліги Європи. За найгіршого сценарію Бєсєдін отримає дискваліфікацію на кілька років, але навіть 6 місяців відсторонення перекреслить його шанси на участь у поєдинках Євро. Рішення УЄФА у цій справі очікується наприкінці лютого. До слова, саме гол Артема на останніх секундах матчу в Сербії дозволив Україні уникнути поразки та гарантувати собі місце в першому кошику при жеребкуванні фінальної частини чемпіонату.

Тому Андрій Шевченко просто зобов'язаний, про всяк випадок, задуматися над альтернативними варіантами на випадок втрати Яремчука чи Бєсєдіна (а то й обох одразу). Враховуючи, що збірна України зразка 2019 року у переважній більшості випадків грала з одним центральним нападником, то, вочевидь, у заявку на фінальну частину Євро-2020 потрапить максимум 3 форварди. Розглянемо гравців, які можуть розраховувати на шанс бути викликаним у національну команду як мінімум на товариські матчі перед Євро.

Жуніор Мораєс (Шахтар, 32 роки)

Натуралізований бразилець дебютував за національну команду в матчі першого туру відбору проти Португалії, але не став основним гравцем, програвши конкуренцію Роману Яремчуку. У відборі на Євро-2020 Мораєс провів 4 матчі, результативними діями не відзначався. Втім, досвідчений форвард, який є найкращим бомбардиром УПЛ 2019/20 (15 голів) та двічі забивав у Лізі чемпіонів, практично гарантовано потрапить у заявку збірної на фінальний турнір. Звісно, якщо оминуть травми. На сьогоднішній день він є найсильнішим форвардом з українським паспортом після Яремчука.

На момент старту чемпіонату Європи Мораєсу виповниться 33 роки. У цьому випадку про перспективу Жуніора у національній команді мова навряд чи йде, адже ця континентальна першість, найімовірніше, стане для нього останньою в складі збірної України. Далеко не факт, що Шевченко буде в майбутньому розраховувати на натуралізованого легіонера, який цілком може покинути Україну після завершення контракту з Шахтарем. А от просто зараз Мораєс є серйозною опцією для збірної – хоча б тому, що не в останню чергу через його натуралізацію Роман Яремчук досяг вражаючого прогресу.

Назарій Русин (Динамо, 21 рік)

Безумовно, нападник Динамо – один із тих, кого вважають майбутнім українського футболу. Під керівництвом Олександра Хацкевича Русин практично не отримував ігрової практики, а от оренда у Зорю пішла форварду на користь. 7 голів та 4 асисти за кілька місяців, проведених у команді Скрипника, переконали новий тренерський штаб Динамо достроково повернути Назарія до Києва.

За словами Олексія Михайличенка, тренери сподіваються на прогрес Русина та його здатність стати основним нападником команди. Якщо 21-річний форвард зможе продемонструвати свої найкращі якості протягом весняної частини чемпіонату України, то цілком може отримати виклик від Андрія Шевченка якщо не на Євро, то хоча б на товариські матчі. Як зазначив сам Назарій, його метою є поїздка на Євро, навіть у статусі третього форварда. Але, безумовно, для цього важливо грати в основному складі Динамо.

Русин у Динамо: козирі, конкуренти, перспективи

Щоправда, тут є важливий нюанс. Русин грає дещо в іншій манері, ніж Яремчук чи Бєсєдін. Назарій полюбляє відкриту гру, коли у нього є простір. Швидкість, вміння втекти у контратаку, протягнути м'яч до штрафного та відкритися між суперниками – ось це головні козирі Русина. А от поборотися за м'яч та скинути під удар партнеру чи пробити, вигравши єдиноборство, як це можуть робити Яремчук чи Бєсєдін – не зовсім його стихія.

Артем Кравець (Кайсеріспор, 30 років)

Один з головних кандидатів на місце в заявці на випадок форс-мажору. Нападник Кайсеріспора є серйозною опцією для Шевченка у разі відсутності основних виконавців. Тим більше, що Артем має досвід участі у відборі на чемпіонат Європи. Щоправда, Кравець провів на полі лише 24 хвилини, вийшовши на заміну в тріумфальному для нас матчі Україна – Сербія на Арені Львів.

Наприкінці літа 30-річний нападник отримав травму, яка вивела його з ладу майже на 3 місяці, тому восени до лав національної команди форвард зі зрозумілих причин не викликався. Після повернення Кравець забив за Кайсеріспор вже 4 м'ячі, але його команда наразі є головним аутсайдером турецької Суперліги. Однак, там провина не стільки Кравця – клуб відчуває серйозні фінансові труднощі та має значну заборгованість перед гравцями. Попри всі негаразди, досвідчений екс-нападник Динамо однозначно входить у перелік кандидатів на місце у заявці збірної.

Андрій Борячук (Різеспор, 23 роки)

2019 рік став невдалим для нападника Шахтаря. Другу частину сезону 2018/19 Борячук провів у оренді в Маріуполі, а влітку повернувся до лав "гірників" та засів у глибокий резерв. Андрій лічені рази потрапляв навіть у заявку першої команди, але все ж відзначився одним голом, забивши у ворота багатостраждальних Карпат. Кілька днів тому Борячук в пошуках кращої долі перебрався у турецький Різеспор, кольори якого захищатиме найближчі 18 місяців.

Турецький чемпіонат все ще залишається першістю пристойного рівня, тому потрапити звідти у збірну – цілком реальне завдання. Приклад тих же Селезньова та Кравця – яскраве тому підтвердження. Борячук вже має досвід гри за національну команду, дебютувавши у 2018 році в програному поєдинку зі Словаччиною у рамках Ліги націй. Після того нападник отримав кілька хвилин у спарингу з Туреччиною, але у 2019-му не викликався до лав збірної. Втім, перехід у Різеспор може допомогти Борячуку знову привернути увагу Шевченка. Звісно, за умови результативної гри в Туреччині.

Олександр Філіппов (Десна, 27 років)

Доволі несподіваний варіант, але статистика Філіппова зобов'язує звернути на нього увагу. Після 18-ти турів УПЛ нападник Десни ділить 2-3 місця у списку найкращих бомбардирів чемпіонату України. У його активі 9 забитих м'ячів, а чернігівська команда стала відкриттям першої частини Прем'єр-ліги, тривалий час посідаючи навіть друге місце турнірної таблиці. Серйозне зимове підсилення чернігівців змушує розглядати команду Рябоконя як серйозного претендента на медалі Прем'єр-ліги.

Філіппов, який діє у типовій манері центрфорварда, став головною ударною силою Десни у першій частині сезону. На один гол йому потрібно в середньому 133 хвилини (у того ж Бєсєдіна показник не набагато кращий – 108). До 9-ти м'ячів у чемпіонаті Олександр додав дубль у Кубку України в матчі проти Миколаєва, чим допоміг своїй команді вийти у чвертьфінал турніру. Філіппов вміє забивати і красиво – чого вартий його переможний гол у ворота Динамо на НСК Олімпійський.

Навіть з урахуванням його пристойної статистики зрозуміло, що шанси 27-річного нападника на виклик у збірну України – мізерні. Але дива інколи трапляються, адже того ж Дмитра Іванісеню із Зорі мало хто очікував побачити у національній команді. Той же Юрій Коломоєць колись привернув увагу Шевченка. Чому б Філіппову не піти його шляхом?

Євген Селезньов/Роман Зозуля/Пилип Будківський

Будьмо відвертими, даним гравцям отримати дзвінок від Шевченка допоможе лише справжнє диво. Селезньов за останні півтора року відіграв у футболці збірної "аж" 6 хвилин – у вересні 2018-го він виходив на заміну у виїзному матчі Ліги націй проти Чехії. Після того у 34-річного нападника почалися проблеми в Акхісарі та Малазі, а до табору збірної він більше не викликався. Останнім часом Євген почав регулярно забивати за Бурсаспор, але навряд чи Шевченко ризикне робити ставку на форварда-ветерана з другого турецького дивізіону, який давно не приїжджав у національну команду.

Зозуля та Будківський востаннє перебували у таборі збірної ще у 2016 році. Безумовно, Андрій Миколайович ще минулого року заявляв, що стежить за виступами Зозулі, але якщо нападника Альбасете ігнорували під час його гольової серії в Іспанії, то зараз, коли 30-річний Роман не забиває ще з жовтня, розраховувати на виклик – марна справа. Про Будківського нічого й казати – жалюгідні 2 голи за весь 2019 рік красномовно свідчать самі за себе. Віктор Скрипник робив ставку на інших виконавців, а Пилип у пошуках ігрової практики вирішив перейти в Десну.

Шевченко навряд чи серйозно розглядає кандидатури даних футболістів – наставник "синьо-жовтих" швидше спробує на позиції центрфорварда когось із чинних гравців збірної – того ж Андрія Ярмоленка. В такому разі закрити правий фланг атаки міг би той же Віктор Циганков чи навіть Марлос, а вінгер Вест Хема зайняв би позицію в центрі нападу. Щоправда, сам Ярмоленко для початку теж повинен подолати проблеми зі здоров'ям, через які не грає вже місяць і пропустить ще кілька тижнів.

Шевченко заслужив на шанс у топ-клубі, або Чому його відхід зі збірної України – питання часу