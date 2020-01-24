Главные новости 23 января: Арсенал нацелился на Матвиенко, Динамо разгромило соперника, Ливерпуль снова победил

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 23 января.

Украина

Динамо встретилось с Вардаром в товарищеском матче. Киевляне поиздевались над соперником, а молодые воспитанники "бело-синих" хорошо проявили себя в спарринге. Алексей Михайличенко поделился впечатлениями от игры.

Андрей Шевченко рискует получить серьезную головную боль перед финальной частью Евро-2020. "Футбол 24" анализирует, кто из украинских нападающих может получить шанс в национальной команде.

Львовский горсовет не поддержал просьбу Карпат передать клубу землю стадиона Украины. Руководство "зелено-белых" заявило о заговоре против команды.

Европа

Ливерпуль в напряженном матче сумел вырвать победу у Вулверхэмптона и продолжить свою победную серию.

Аякс снова вырастил монстров и возглавляет две лучшие лиги. Футбол 24 тщательно разобрал феномен команды, рекорд которой не повторит ни один топ-клуб в Европе.

Приход Златана Ибрагимовича в Милан стал едва ли не главным событием зимнего трансферного окна. "Футбол 24" решил разобраться, что получат обе стороны из этого союза.

Трансферы УПЛ

Защитник Шахтера Николай Матвиенко получил шанс проявить себя в Арсенале – на переходе настаивает тренер лондонского клуба. Боссы "канониров" не могут договориться с "горняками" по сумме трансфера игрока.

Форвард Динамо Фран Соль может продолжить карьеру в чемпионате Китая. Переход испанского нападающего киевлян может состояться уже во время зимнего трансферного окна.