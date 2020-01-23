toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ВУЛВЕРХЕМПТОН - ЛІВЕРПУЛЬ МИКОЛА МАТВІЄНКО ДИНАМО - ВАРДАР

Михайличенко оцінив розгромну перемогу Динамо в спарингу проти Вардара

20:04 1086 Читать на русском
Михайличенко оцінив розгромну перемогу Динамо в спарингу проти Вардара
Олексій Михайличенко / фото: ФК Динамо Київ

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко підбив підсумки контрольного матчу проти Вардара (4:0).

Товариські матчі
Динамо
4
4 : 0
0
Вардар
16:00 23:01:2020
завершено
 

"Це була дуже важлива гра, як і будь-яка на зборах, оскільки крім того, що ми отримали фізичне навантаження, нам ще й дістався хороший спаринг-партнер. Ми показали хороший рух, досягли результату, хоча він і не є наразі головним. Вдало завершився ще один робочий день.

Соль може продовжити кар'єру в Китаї

Піваріч – досвідчений футболіст, який раніше грав на цій позиції і вміє там діяти. Зв'язка Піваріч – Вівчаренко сьогодні зіграла досить добре, незважаючи на те, що в такій комбінації хлопці перебували вперше. Радий за Костянтина, за його дебют, він зіграв надійно, швидко. Вважаю, він може і повинен прогресувати.

Сьогодні ми хотіли подивитися, як Кадірі виглядає в середині поля. Ми міняємо не тільки зв'язки, групи, але й хочемо, щоб усі футболісти добре один одного розуміли і взаємодіяли. Взагалі, від усієї середньої лінії вимагаємо виконання великого обсягу роботи, гарного руху, змін позицій. Хлопці забили хороші м'ячі", – поділився Михайличенко в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Динамо розгромило Вардар (4:0), а голами відзначились Буяльський, Сидорчук, Дуелунд та Русин.

Динамо здобуло першу розгромну перемогу в році – відмінний український дебютант, несподіваний капітан і найкращий тайм

blog_ava
Динамо – Вардар: онлайн-трансляція контрольного матчу
15:55
7332
Теги
Динамо - Вардар Товариські матчі Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Товариські матчі Зимові збори
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
25
хв
Вулверхемптон
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук