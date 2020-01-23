Михайличенко оцінив розгромну перемогу Динамо в спарингу проти Вардара

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко підбив підсумки контрольного матчу проти Вардара (4:0).

"Це була дуже важлива гра, як і будь-яка на зборах, оскільки крім того, що ми отримали фізичне навантаження, нам ще й дістався хороший спаринг-партнер. Ми показали хороший рух, досягли результату, хоча він і не є наразі головним. Вдало завершився ще один робочий день.

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Піваріч – досвідчений футболіст, який раніше грав на цій позиції і вміє там діяти. Зв'язка Піваріч – Вівчаренко сьогодні зіграла досить добре, незважаючи на те, що в такій комбінації хлопці перебували вперше. Радий за Костянтина, за його дебют, він зіграв надійно, швидко. Вважаю, він може і повинен прогресувати.

Сьогодні ми хотіли подивитися, як Кадірі виглядає в середині поля. Ми міняємо не тільки зв'язки, групи, але й хочемо, щоб усі футболісти добре один одного розуміли і взаємодіяли. Взагалі, від усієї середньої лінії вимагаємо виконання великого обсягу роботи, гарного руху, змін позицій. Хлопці забили хороші м'ячі", – поділився Михайличенко в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Динамо розгромило Вардар (4:0), а голами відзначились Буяльський, Сидорчук, Дуелунд та Русин.

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