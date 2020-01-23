Артета зацікавлений у трансфері Матвієнка – тренер Арсенала стежив за захисником Шахтаря протягом двох років

Лондонський Арсенал хоче придбати захисника Шахтаря та збірної України Миколу Матвієнка до закриття зимового трансферного вікна.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета особисто зацікавлений у трансфері українця, інформує zbirna.com. Іспанський фахівець стежив за Матвієнком протягом двох років – ще працюючи асистентом Гвардіоли, він хотів переманити захисника в Манчестер Сіті, а зараз наполягає на його придбанні в Арсенал.

Матвієнко зацікавив Арсенал, – ЗМІ

Крім того, як вказує джерело, тренерський штаб "канонірів" вже консультувався з українським тренером стосовно ігрових та людських якостей Матвієнка. Імовірно, цим тренером був наставник збірної України Андрій Шевченко.

За інформацією football.london, якшо Арсенал не зможе домовитися про трансфер Матвієнка до закриття зимового трансферного вікна, то влітку "каноніри" можуть змінити пріоритети – їхньою трансферною ціллю може стати центрбек РБ Лейпциг Дайот Упамекано.

Нагадаємо, вчора агент Матвієнка Юрій Данченко підтвердив, що "каноніри" зацікавлені у переході українця під час поточного трансферного вікна.

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