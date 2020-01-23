Ящишин звинуватив Козловського в агітації депутатів львівської міськради проти Карпат

Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин прокоментував рішення Львівської міської ради не підтримати передачу "зелено-білим" землі стадіону Україна.

"Як відомо, мер Львова Андрій Садовий запросив керівництво клубу на зустріч в ратушу на "каву", де ми досить конструктивно поспілкувалися про проект реконструкції стадіону і пов'язаних з ним питаннях, зокрема – про необхідність оформлення оренди землі, що має дати поштовх для розвитку клубу.

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Зазначу, що хоч і була гостра дискусія з некомфортними питаннями для обох сторін, і в цілому, після багаторічного нерозуміння одне-одного, в результаті виявилось, що спільне бачення розвитку Карпат у Львові таки є, що, в свою чергу, вселяло оптимізм напередодні голосування.

Попутно щиро дякую всім, хто багато працював, щоб проект реконструкції був створений і презентований, зокрема – і Андрію Івановичу, який в підсумку підтримав ідею проекту, і навіть неодноразово пропонував депутатському корпусу зробити те ж саме.

Однак біда прийшла звідти, звідки її точно ніхто не очікував. Дуже боляче про це говорити, але повинні, зокрема, "подякувати" відомому депутату міської ради, президенту ще одного львівського футбольного клубу, який відверто і активно агітував депутатський корпус не підтримувати питання Карпат", – йдеться у коментарі Ящишина офіційному сайту Карпат.

Нагадаємо, львівська міськрада відхилила пропозицію передати Карпатам землю стадіону Україна. "Леви" мають серйозні фінансові проблеми, через що відпустили вже 8 гравців впродовж зимового трансферного вікна.

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