10 найдорожчих трансферів літа – деякі імена вас здивують

Коронавірус вдарив по футбольному ринку, однак клуби не відмовляються від трансферної діяльності. Презентуємо топ-10 переходів цього літа.
Артур Мело: Барселона → Ювентус. 72 мільйони євро
Міралем П'яніч: Ювентус → Барселона. 60 мільйонів євро
Тімо Вернер: РБ Лейпциг → Челсі. 53 мільйони євро
Лерой Сане: Манчестер Сіті → Баварія. 49 мільйонів євро
Ашраф Хакімі: Реал → Інтер. 40 мільйонів євро
Хакім Зієш: Аякс → Челсі. 40 мільйонів євро
Педрінью: Корінтіанс → Бенфіка. 20 мільйонів євро
Антоні: Сан Паулу → Аякс. 16 мільйонів євро
Мартін Терьє: Ліон → Ренн. 12 мільйонів євро
Хван Хі Чхан: Зальцбург → РБ Лейпциг. 10 мільйонів євро
Дані – Transfermarkt
Строга сім'я Ред Булл – Лейпциг купив у Зальцбурга футболістів на 100 мільйонів євро