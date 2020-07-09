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10 найдорожчих трансферів літа – деякі імена вас здивують

17:00 -
10 найдорожчих трансферів літа – деякі імена вас здивують
10 найдорожчих трансферів літа

Коронавірус вдарив по футбольному ринку, однак клуби не відмовляються від трансферної діяльності. Презентуємо топ-10 переходів цього літа.

Артур Мело: Барселона → Ювентус. 72 мільйони євро

Міралем П'яніч: Ювентус → Барселона. 60 мільйонів євро

Тімо Вернер: РБ Лейпциг → Челсі. 53 мільйони євро

Лерой Сане: Манчестер Сіті → Баварія. 49 мільйонів євро

Ашраф Хакімі: Реал → Інтер. 40 мільйонів євро

Хакім Зієш: Аякс → Челсі. 40 мільйонів євро

Педрінью: Корінтіанс → Бенфіка. 20 мільйонів євро

Антоні: Сан Паулу → Аякс. 16 мільйонів євро

Мартін Терьє: Ліон → Ренн. 12 мільйонів євро

Хван Хі Чхан: Зальцбург → РБ Лейпциг. 10 мільйонів євро

Дані – Transfermarkt

Строга сім'я Ред Булл – Лейпциг купив у Зальцбурга футболістів на 100 мільйонів євро

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