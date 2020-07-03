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Сане офіційно став гравцем Баварії

3 липня 10:45 - Читать на русском
Сане офіційно став гравцем Баварії
Лерой Сане / Фото ФК Баварія

Гучний трансфер між Манчестер Сіті та Баварією остаточно узгоджено.

Хавбек Манчестер Сіті Лерой Сане продовжить кар'єру в Баварії, повідомляє офіційний сайт мюнхенців.

Баварія одягла на Сане свою форму до оголошення трансферу – мюнхенцям довелось просити вибачення у Манчестер Сіті

Німець підписав контракт з чинним чемпіоном Бундесліги до літа 2025 року. За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько 60 млн євро з урахуванням бонусів, а зарплата хавбека – 17 млн на рік.

Нагадаємо, Лерой приєднався до Манчестер Сіті у 2016-му, перейшовши з Шальке. Майже весь минулий сезон Сане провів у лазареті Сіті, заліковуючи розрив хрестоподібних зв'язок.

Сане зробив вибір між Гвардіолою та Мюнхеном – Баварія дає мізерні гроші, Манчестер Сіті у безвиході

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