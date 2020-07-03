Сане офіційно став гравцем Баварії

Гучний трансфер між Манчестер Сіті та Баварією остаточно узгоджено.

Хавбек Манчестер Сіті Лерой Сане продовжить кар'єру в Баварії, повідомляє офіційний сайт мюнхенців.

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Німець підписав контракт з чинним чемпіоном Бундесліги до літа 2025 року. За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько 60 млн євро з урахуванням бонусів, а зарплата хавбека – 17 млн на рік.

Нагадаємо, Лерой приєднався до Манчестер Сіті у 2016-му, перейшовши з Шальке. Майже весь минулий сезон Сане провів у лазареті Сіті, заліковуючи розрив хрестоподібних зв'язок.

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