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РБ Лейпциг офіційно підписав заміну Вернеру – новачок став відкриттям Ліги чемпіонів

16:06 - Читать на русском
РБ Лейпциг офіційно підписав заміну Вернеру – новачок став відкриттям Ліги чемпіонів
Хван Хі Чхан / GEPA

Форвард Хван Хі Чхан завершив перехід із австрійського Зальцбурга до німецького РБ Лейпциг.

"Бики" оформили трансфер 24-річного корейця, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Із новою командою Хван уклав контракт на 5 років. Трансфер нападника орієнтовно коштував німецькому гранду 9 млн євро. Хван вже обрав собі номер, під яким виступатиме за РБ Лейпциг – 11-ку, що раніше належала Тімо Вернеру. Забивний німець перебрався до Челсі за 53 млн.

У нинішньому сезоні Хван Хі Чхан провів 40 матчів в усіх турнірах, у яких забив 16 м'ячів і віддав 22 результативні передачі. Разом із Холандом і Мінаміно він утворював ударне тріо, яке восени вразило Європу в Лізі чемпіонів.

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Теги
Трансфери РБ Лейпциг РБ Лейпциг Хван Хван Хі Чхан Трансфери Чемпіонату Німеччини Зальцбург Зальцбург Німеччина
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