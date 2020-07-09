10 самых дорогих трансферов лета – некоторые имена вас удивят

Коронавирус ударил по футбольному рынку, однако клубы не отказываются от трансферной деятельности. Представляем топ-10 переходов этого лета.
Артур Мело: Барселона → Ювентус. 72 миллиона евро
Миралем Пьянич: Ювентус → Барселона. 60 миллионов евро
Тимо Вернер: РБ Лейпциг → Челси. 53 миллиона евро
Лерой Сане: Манчестер Сити → Бавария. 49 миллионов евро
Ашраф Хакими: Реал → Интер. 40 миллионов евро
Хаким Зиеш: Аякс → Челси. 40 миллионов евро
Педриньо: Коринтианс → Бенфика. 20 миллионов евро
Антони: Сан Паулу → Аякс. 16 миллионов евро
Мартин Терье: Лион → Ренн. 12 миллионов евро
Хван Хи Чхан: Зальцбург → РБ Лейпциг. 10 миллионов евро
Данные – Transfermarkt
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