Хакімі офіційно став гравцем Інтера

Оборонець Ашраф Хакімі, який сезон 2019/20 провів у складі дортмундської Борусії, завершив перехід із мадридського Реала до міланського Інтера.

21-річний марокканець перебрався до табору "нерадзуррі", повідомляє офіційний сайт клубу.

Голепад у відеоогляді матчу Інтер – Брешія – 6:0

Хакімі підписав із Інтером контракт на 5 років. За неофіційними даними, оборонець зароблятиме в Італії 5 млн євро на рік. Трансфер Хакімі з Реала коштував міланцям орієнтовно 40 млн у євровалюті. Ще 5 млн передбачені для мадридців бонусами.

Ашраф Хакімі є вихованцем "вершкових", але провів за першу команду лише 17 матчів у різних змаганнях (2 голи). Сезон 2019/20 він відіграв за Борусію Д. У складі "джмелів" оборонець встиг провести 45 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів і віддав 10 результативних передач.

Суперпіппо тепер супертренер: Індзагі пише історію з "відьмами" – його Беневенто б'є рекорди і вже перевершив Ювентус