Аякс оголосив про придбання бразильського хавбека на заміну Зієшу

Після продажу Хакіма Зієша в Челсі амстердамський клуб домовився з бразильським Сан-Паулу про перехід атакувального півзахисника Антоні.

19-річний гравець молодіжної збірної Бразилії перейде в Аякс 1 липня цього року, інформує офіційний сайт клубу.

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Амстердамці заплатять за Антоні 15,75 млн євро. Ще 6 мільйонів бразильці можуть отримати у вигляді бонусів. Контракт Антоні з Аяксом буде розрахований до літа 2025 року.

Зазначимо, що Антоні дебютував у дорослому футболі в 2018 році. У минулому чемпіонаті Бразилії він зіграв 29 матчів і забив 4 голи.

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