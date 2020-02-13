Челсі офіційно повідомив про перехід Зієша з Аякса

Нідерландський та англійський клуби домовилися про трансфер хавбека Хакіма Зієша після закінчення поточного сезону.

Півзахисник збірної Марокко приєднається до лондонців 1 липня 2020 року, інформує офіційний сайт Челсі. Сума трансферу складе 40 млн євро. Ще 4 мільйони амстердамці можуть отримати у вигляді бонусів.

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Зазначимо, що Зієш перейшов у Аякс влітку 2016 року з Твенте за 11 млн євро. Разом з Аяксом марокканець в минулому сезоні виграв чемпіонат та кубок Нідерландів. У поточному сезоні Зієш зіграв за амстердамців 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 9 голів.

Для лондонців придбання Зієша стало першим після зняття трансферного бану наприкінці минулого року.

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