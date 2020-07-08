Строга сім'я Ред Булл – Лейпциг купив у Зальцбурга футболістів на 100 мільйонів євро

17 футболістів перейшли з австрійського клубу і німецький. У зворотному напрямку полетіла грандіозна сума.

Хван Хі Чхан пішов протоптаним шляхом – лідер Зальцбурга став гравцем Лейпцига. Це вже 17 трансфер з австрійського клубу сім'ї Ред Булл у німецький. Раніше така ж доля спіткала Набі Кейта, Дайо Упамекано, Конрада Лаймера, Петера Гулачі, Штефана Ільзанкера й не тільки.

Лейпциг викупив Чхана за 9 млн євро (з врахуванням бонусів сума може зрости до 14 млн) і тим самим пробив знакову позначку. 100 мільйонів євро – саме стільки німці виплатили австрійцям за футболістів. Очевидно, який клуб у системі РБ центральний.

Не всім це подобається. Існує конкуренція навіть між клубами одного концерну. Зальцбург не дуже радісно відпускає своїх виконавців до "старшого брата" та намагається уникати таких прецедентів. Однак політика керівництва вирішує все.

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