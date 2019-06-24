Твіттеріада. Зінченко заразив вірусом партнерів по збірній, сексуальна фея звела з розуму лідера Аякса – відмовив Барсі

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.
Наші. Вони кинули виклики Зінченку і Вацку
Відвертощі Олександра Зінченка, як вірус, вплинули на багатьох його партнерів по збірній України. Свою загадкову кохану вперше "засвітив" скромний Віктор Циганков. Туди ж – Василь Кравець, який відпочиває в Анталії.
Андрій Лунін: любов у Белеку.
Сімейний відпочинок Тараса Степаненка.
Богдан Бутко взяв приклад із Кевіна де Брюйне.
Правом на відпочинок скористався навіть Микола Васильков – прес-аташе Андрія Шевченка.
Роман Яремчук "вербує" Олександра Андрієвського у чемпіонат Бельгії.
Георгій Цітаішвілі повіз свого товариша Дениса Попова у Тбілісі. І зробив це неспроста.
Мадридські канікули Франа Соля.
"Ціную час, проведений з Роналду у Реалі". Фран Соль задоволений Хацкевичем і хоче зустрітися із Шевою – велике інтерв'ю
Ігор Циганик – серед перших, хто привітав Даріо Срну із поверненням у Шахтар.
Олександра Лобода подолала "1200 км доріг і бездоріжжя на оновленій Suzuki Vitara". Спекотно!
Експерт "Профутболу" Богдан Шершун кидає Вацкові виклик із Східниці.
Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань виявився гуманістом: "Дуже шкода тварин. Дивлячись їм в очі, помітне їхнє розчарування у неволі".
Юний вінгер Михайло Мудрик, який належить Шахтарю, полюбляє гламур вже з ранніх літ.
У чемпіонаті Канади сезон лише розпочався. Олександр Мусієнко, голкіпер Воркути, працює на позитиві, а його команда впевнено лідирує після 5-ти турів, перемагаючи при цьому із божевільними рахунками – 4:2, 6:0, 7:2, 7:0, 5:1.
"Ігри на контору – одна з причин, чому я поїхав за океан". Українець, якого забракували в Динамо, став чемпіоном Канади
А от в Артема Мілевського виникли проблеми у чемпіонаті Білорусі. Проте поруч із сестрою Міля – просто лапочка: "Сістер, я завжди дистрофік щодо ніг".
Світ. Монах, який продав свій Ferrari
Чималенький скандал і у Британії. Один із його "героїв" – Маркус Рашфорд, який виглядає, наче студент-першокурсник.
Навіть завжди виважений Джанлуїджі Буффон вирішив погратися у "шумахера". Якщо придивитися уважніше до спідометра – там 155 км / год. Ну і пачка цигарок неподалік.
Неймар в обіймах власного сина Даві Луки. "Моя безпечна гавань", – підписав це фото бразилець, втомлений невизначеністю щодо свого майбутнього.
Кріштіану Роналду пестить свого нащадка: "Тато дуже пишається тобою".
Круто, коли твій батько – Девід Бекхем. Свого сина, Ромео, він повіз не у Верону – у Мілан...
...а з донькою відпочив у Севільї.
У сім'ї Пабло Сабалети поповнення – хлопчик Хулен.
Серхіо Рамос та Пілар Рубіо нарешті взяли шлюб.
Стосункам Жерара Піке і Шакіри – вже 9 років.
Каха Каладзе і Анукі Арешидзе. Затишшя перед політичною бурею у Грузії.
Форвард Емполі збезчестив Путіна непристойним жестом
Мауро Ікарді та Ванда Нара пізнають культуру Далекого Сходу.
Джон Террі відшукав дзен у читанні бестселера "Монах, який продав свій Ferrari".
Ектор Бельєрін – все далі від футболу, все ближче до фешну. Дефіле "каноніра" на Паризькому тижні моди.
Всі шанси повторити шлях Бельєріна має Лоріс Каріус, який цими днями десантувався у Каліфорнії.
Новачок Барселони Френкі де Йонг опинився аж у Танзанії – на сафарі.
А ось його колишній одноклубник Маттейс Де Лігт відмовився від переїзду у Каталонію. Поки що очікує інших пропозицій і ніжить свою кохану. Про неї – у Бонусах.
Бонуси. У її житті – надто багато Аякса
Аннеке Моленар. Їй немає ще й 20-ти, а вона вже давно стала топовою моделлю. Донька Кейє Моленара, екс-захисника Аякса, виростала в атмосфері любові до футболу, тож і бойфренда підшукала відповідного. Маттейс Де Лігт – вожак сенсаційної команди з Амстердаму, головного відкриття цьогорічної Ліги чемпіонів.
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Твіттеріада. Циганков копіює Порошенка, Зінченко показав усе, або Вона розігрівала збірну України своїм тілом