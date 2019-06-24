Твіттеріада. Зінченко заразив вірусом партнерів по збірній, сексуальна фея звела з розуму лідера Аякса – відмовив Барсі

Маттейс Де Лігт і Аннеке Моленар / Instagram

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Вони кинули виклики Зінченку і Вацку

Відвертощі Олександра Зінченка, як вірус, вплинули на багатьох його партнерів по збірній України. Свою загадкову кохану вперше "засвітив" скромний Віктор Циганков. Туди ж – Василь Кравець, який відпочиває в Анталії.

Андрій Лунін: любов у Белеку.

Сімейний відпочинок Тараса Степаненка.

Богдан Бутко взяв приклад із Кевіна де Брюйне.

Правом на відпочинок скористався навіть Микола Васильков – прес-аташе Андрія Шевченка.

Роман Яремчук "вербує" Олександра Андрієвського у чемпіонат Бельгії.

Георгій Цітаішвілі повіз свого товариша Дениса Попова у Тбілісі. І зробив це неспроста.

Мадридські канікули Франа Соля.

"Ціную час, проведений з Роналду у Реалі". Фран Соль задоволений Хацкевичем і хоче зустрітися із Шевою – велике інтерв'ю

Ігор Циганик – серед перших, хто привітав Даріо Срну із поверненням у Шахтар.

Олександра Лобода подолала "1200 км доріг і бездоріжжя на оновленій Suzuki Vitara". Спекотно!

Експерт "Профутболу" Богдан Шершун кидає Вацкові виклик із Східниці.

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань виявився гуманістом: "Дуже шкода тварин. Дивлячись їм в очі, помітне їхнє розчарування у неволі".

Юний вінгер Михайло Мудрик, який належить Шахтарю, полюбляє гламур вже з ранніх літ.

У чемпіонаті Канади сезон лише розпочався. Олександр Мусієнко, голкіпер Воркути, працює на позитиві, а його команда впевнено лідирує після 5-ти турів, перемагаючи при цьому із божевільними рахунками – 4:2, 6:0, 7:2, 7:0, 5:1.

"Ігри на контору – одна з причин, чому я поїхав за океан". Українець, якого забракували в Динамо, став чемпіоном Канади

А от в Артема Мілевського виникли проблеми у чемпіонаті Білорусі. Проте поруч із сестрою Міля – просто лапочка: "Сістер, я завжди дистрофік щодо ніг".

Світ. Монах, який продав свій Ferrari

Чималенький скандал і у Британії. Один із його "героїв" – Маркус Рашфорд, який виглядає, наче студент-першокурсник.

Навіть завжди виважений Джанлуїджі Буффон вирішив погратися у "шумахера". Якщо придивитися уважніше до спідометра – там 155 км / год. Ну і пачка цигарок неподалік.

Неймар в обіймах власного сина Даві Луки. "Моя безпечна гавань", – підписав це фото бразилець, втомлений невизначеністю щодо свого майбутнього.

Кріштіану Роналду пестить свого нащадка: "Тато дуже пишається тобою".

Круто, коли твій батько – Девід Бекхем. Свого сина, Ромео, він повіз не у Верону – у Мілан...

...а з донькою відпочив у Севільї.

У сім'ї Пабло Сабалети поповнення – хлопчик Хулен.

Серхіо Рамос та Пілар Рубіо нарешті взяли шлюб.

Стосункам Жерара Піке і Шакіри – вже 9 років.

Каха Каладзе і Анукі Арешидзе. Затишшя перед політичною бурею у Грузії.

Форвард Емполі збезчестив Путіна непристойним жестом

Мауро Ікарді та Ванда Нара пізнають культуру Далекого Сходу.

Джон Террі відшукав дзен у читанні бестселера "Монах, який продав свій Ferrari".

Ектор Бельєрін – все далі від футболу, все ближче до фешну. Дефіле "каноніра" на Паризькому тижні моди.

Всі шанси повторити шлях Бельєріна має Лоріс Каріус, який цими днями десантувався у Каліфорнії.

Новачок Барселони Френкі де Йонг опинився аж у Танзанії – на сафарі.

А ось його колишній одноклубник Маттейс Де Лігт відмовився від переїзду у Каталонію. Поки що очікує інших пропозицій і ніжить свою кохану. Про неї – у Бонусах.

Бонуси. У її житті – надто багато Аякса

Аннеке Моленар. Їй немає ще й 20-ти, а вона вже давно стала топовою моделлю. Донька Кейє Моленара, екс-захисника Аякса, виростала в атмосфері любові до футболу, тож і бойфренда підшукала відповідного. Маттейс Де Лігт – вожак сенсаційної команди з Амстердаму, головного відкриття цьогорічної Ліги чемпіонів.

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Твіттеріада. Циганков копіює Порошенка, Зінченко показав усе, або Вона розігрівала збірну України своїм тілом