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"Ти хоч раз її в губи цілував?" – Зінченко знову став жертвою тролінгу після чергового фото з Владою Седан

11:10 826 Читать на русском
"Ти хоч раз її в губи цілував?" – Зінченко знову став жертвою тролінгу після чергового фото з Владою Седан
Олександр Зінченко та Влада Седан / Instagram Зінченка

Хавбек збірної України Олександр Зінченко став жертвою тролінгу свого партнера по національній команді Артема Кравця.

Олександр Зінченко продовжує відпочивати у США. Компанію гравцю Манчестер Сіті та збірної України склала його дівчина Влада Седан – журналістка телеканалів "Футбол 1/2".

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22-річний хавбек опублікував чергове спільне фото – цього разу на фоні знаменитих Голлівудських пагорбів. Воно викликало значний резонанс як серед прихильників Зінченка, так і серед інших гравців. Вони звернули увагу, що Олександр на жодному фото не цілує дівчину в губи.

"Ти хоч раз її в губи цілував?" – написав у коментарях нападник збірної України Артем Кравець. Форвард Кайсеріспора цим спровокував справжню полеміку під постом Зінченка – підписники гравця Ман Сіті почали залишати масу оригінальних коментарів.

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Влада Щеглова (Седан) Артем Кравець Артем Кравець Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Дівчата футболістів футбольні курйози Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном
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