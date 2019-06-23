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Алкоголь, брудна лайка, імітація сексу – як Лінгард та Рашфорд "зашкварились" на весь світ

17:41 696 Читать на русском
Алкоголь, брудна лайка, імітація сексу – як Лінгард та Рашфорд "зашкварились" на весь світ
Джессі Лінгард та Маркус Рашфорд / Фото Sky Sports

Гравці Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард та Маркус Рашфорд вміють шалено відпочивати.

Мережу підірвав відеоролик за участі форварда МЮ Маркуса Рашфорда та хавбека Джессі Лінгарда. Саме останньому вистачило клепок в голові зняти цей ролик і опублікувати в одній із соцмереж.

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Справа в тому, що на відео Лінгард демонструє гармидер в готельному номері, де він проживав з Маркусом та кількома друзями, супроводжуючи це добірною лайкою. На столах можна помітити алкоголь, а завершується відео епізодом, де друг гравців "червоних дияволів" намагається згвалтувати... подушку.

Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути.

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Теги
футбольні курйози Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд Відеоновини Джессі Лінгард Джессі Лінгард
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