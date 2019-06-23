Алкоголь, брудна лайка, імітація сексу – як Лінгард та Рашфорд "зашкварились" на весь світ

Гравці Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард та Маркус Рашфорд вміють шалено відпочивати.

Мережу підірвав відеоролик за участі форварда МЮ Маркуса Рашфорда та хавбека Джессі Лінгарда. Саме останньому вистачило клепок в голові зняти цей ролик і опублікувати в одній із соцмереж.

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Справа в тому, що на відео Лінгард демонструє гармидер в готельному номері, де він проживав з Маркусом та кількома друзями, супроводжуючи це добірною лайкою. На столах можна помітити алкоголь, а завершується відео епізодом, де друг гравців "червоних дияволів" намагається згвалтувати... подушку.

Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути.

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