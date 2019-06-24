Форвард Емполі збезчестив Путіна непристойним жестом

Грузинський нападник Леван Мчедлідзе не побоявся публічно висловити свою позицію щодо політики Росії.

Футболісти з Грузії продовжують відкрито протестувати проти дій Володимира Путіна.

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Відомий форвард Леван Мчедлідзе показав середній палець восковій фігурі президента Російської федерації. Таким чином він підтримав обурення грузинського народу, який влаштував демонстрації через виступ у кріслі спікера парламенту Грузії російського депутата. Представник РФ відкрито підтримав незалежність грузинських територій – Абхазії та Південної Осетії. Після цього у столиці країни почались протести, внаслідок яких постраждали декілька десятків людей.

Додамо, що сторінку Georgian. football в Instagram, на якій опублікували світлину Мчедлідзе, вже заблокували.

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