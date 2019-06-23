"Є**ло завали", – Мілевський облаяв вболівальника після поєдинку чемпіонату Білорусі

Український нападник брестського Динамо Артем Мілевський відзначився з негативного боку у матчі чемпіонату Білорусі.

Поєдинок чемпіонату Білорусі між солігорським Шахтарем та брестським Динамо, за яке виступає український нападник Артем Мілевський, закінчився з рахунком 0:0.

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Після поєдинку один з вболівальників Шахтаря крикнув шось образливе українському нападнику, на що Мілевський відповів: "Є**ло завали, бл*ть, клоун, на*уй".

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До слова, у поточному сезоні 34-річний форвард провів за брестське Динамо 13 матчів в усіх турнірах, де відзначився 2 результативними передачами.