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"Не травмуй, він нам потрібен": Зінченко став жертвою тролінгу конкурента з Ман Сіті та фанів – фото, яке порвало всіх

13:05 3329 Читать на русском
"Не травмуй, він нам потрібен": Зінченко став жертвою тролінгу конкурента з Ман Сіті та фанів – фото, яке порвало всіх
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Тарас Котів Тарас Котів

Олександр Зінченко не має спокою від свого конкурента в боротьбі за місце лівого захисника чемпіонів Англії. Манчестер Сіті знову показав себе веселою бандою, а його вболівальники, навіть кепкуючи, показують свою любов до українця.

Свіжа історія починається з фото, яке опублікував Кевін де Брюйне у соцмережах. Бельгійський півзахисник, якого часто плутають із Зінченком, підкидає уверх свою 3-річну дитину в басейні. Доволі необережне поводження з малим Мейсоном Міліаном, скажемо ми вам! Утім, воно добряче повеселило лівого захисника команди Бенжамена Менді та фанатів Манчестер Сіті.

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Відзначимо, що бельгієць та українець регулярно підколюють один одного щодо питання схожості, а в лютому 2018-го після одного з матчів вони навіть жартома з'ясовували, хто з них більш непривабливий. До слова, за останніми повідомленнями, новий контракт Зінченко і Манчестер Сіті мають підписати уже десь після 1-го липня.

"Кидаю свого малюка, наче баскетбольний м'яч, тому що ми тужимо за сезоном НБА", – пост КДБ набрав 95 тисяч вподобань і понад 18 тисяч ретвітів. І тут понеслося.

"Не травмуй Зінченка перед стартом сезону, друже".

Переробка від фанатів символізує ідеальну точність де Брюйне у всьому.

"Ти не повинен ось так кидати Зінченка. Він наш єдиний готовий лівий захисник".

"Який батько, такий син". Зінченко у схожому стилі святкував під час матчу Манчестер Сіті.

"Кевіне, ніііі". Вболівальники знайшли схожість з мультфільмом Король Лев, де маленького левенятка показують з вершини всім іншим звірям.

Пересічній мамі дитини навряд чи це здалось би безпечним, не кажучи вже про самого малого.

"Тільки будь обережним, друже. Нам потрібен Зінні у складі".

Тролять і самого півзахисника збірної Бельгії. "Те саме, Кев. Я буцнув свого малого, бо ми сумуємо за АПЛ".

Вболівальники Сіті жартома погрожують, що зателефонують у службу захисту прав дітей. А хтось просто використовує знамениту гіфку з шокованим Гвардіолою.

Дісталось і Стерлінгу, фото падіння якого теж стало у пригоді любителям фотошопу.

Дехто пригадав легендарне фото альбому групи Нірвана Nevermind, де малюк плаває під водою.

Інша навіть переробили її, використавши фото лідера збірної України.

Бенжамен Менді прокоментував фото де Брюйне: "Бідолашний Зінченко". Француз запустив нову хвилю тролінгу. Його коментар набрав майже стільки ж лайків і ретвітів, що і саме фото батька з сином.

Вочевидь, не такий вже й бідолашний. Фанати пригадали Менді фото українця з журналісткою, з якою той почав офіційно зустрічатися.

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Менді також не оминули увагою: "О так, бідолашний Зінченко. Мусить щотижня грати на місці лівого захисника, бо ти ніколи, чорт забирай, не готовий вийти на поле".

"Якого біса, невже Зінченко не знає, що він єдиний наш надійний лівий бек? Що він витворяє, стрибаючи настільки високо у повітря?"

"Я не знав, що Зінченко є сином КДБ. Тепер бачу подібність".

І куди ж без культової гіфки Зінченка у стилі Майкла Джексона.

Хтось це побачив ось так

А можна було ще й так

Або у більш моторошній версії.

Зінченко у ролі Балотеллі, який одного разу одягнув футболку з написом "Чому завжди я?"

Ну, а тим часом у Зінченка було своє фото дня з коханою – всім любові!

Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

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