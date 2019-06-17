"Не травмуй, він нам потрібен": Зінченко став жертвою тролінгу конкурента з Ман Сіті та фанів – фото, яке порвало всіх

Зінченко і Влада Седан – перше спільне селфі новоспеченої пари, про яку гудів Манчестер Сіті

Олександр Зінченко не має спокою від свого конкурента в боротьбі за місце лівого захисника чемпіонів Англії. Манчестер Сіті знову показав себе веселою бандою, а його вболівальники, навіть кепкуючи, показують свою любов до українця.

Свіжа історія починається з фото, яке опублікував Кевін де Брюйне у соцмережах. Бельгійський півзахисник, якого часто плутають із Зінченком, підкидає уверх свою 3-річну дитину в басейні. Доволі необережне поводження з малим Мейсоном Міліаном, скажемо ми вам! Утім, воно добряче повеселило лівого захисника команди Бенжамена Менді та фанатів Манчестер Сіті.

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Відзначимо, що бельгієць та українець регулярно підколюють один одного щодо питання схожості, а в лютому 2018-го після одного з матчів вони навіть жартома з'ясовували, хто з них більш непривабливий. До слова, за останніми повідомленнями, новий контракт Зінченко і Манчестер Сіті мають підписати уже десь після 1-го липня.

"Кидаю свого малюка, наче баскетбольний м'яч, тому що ми тужимо за сезоном НБА", – пост КДБ набрав 95 тисяч вподобань і понад 18 тисяч ретвітів. І тут понеслося.

Don't injure Zinchenko before the season starts mate — M A Y H E M (@ThisMeansW4r) 16 червня 2019 р.

"Не травмуй Зінченка перед стартом сезону, друже".

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