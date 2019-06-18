Де Лігт остаточно відмовив Барселоні – відома причина

Капітан амстердамського Аякса Маттейс Де Лігт, вочевидь, не перейде до іспанської Барселони цього літа.

Нідерландський талант не одягне футболку "блаугранас" у найближчому сезоні, повідомляє Cadena SER.

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За інформацією журналіста Сіке Родрігеса, пропозицію президента Барселони Жозепа-Марії Бартомеу відхилив агент Де Лігта, одіозний Міно Райола. Центрбек Аякса повністю довіряє своєму представнику, тому без зайвих вагань підтримав рішення італійця. Тепер на центрбека збірної Нідерландів залишилося 3 претенденти – ПСЖ, Ювентус і Баварія.

Натомість зірваний перехід до Барси може дорого обійтися керівництву каталонців. Де Лігт мав стати гідною заміною ветерану Жерару Піке, а також разом із Френкі де Йонгом закласти фундамент оновленої команди. Опоненти Бартомеу вже готуються використати провал із підписанням 19-річного нідерландця для зміщення його з посади президента.

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