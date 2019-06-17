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Твіттеріада. Циганков копіює Порошенка, Зінченко показав усе, або Вона розігрівала збірну України своїм тілом

22:00 3860 Читать на русском
Твіттеріада. Циганков копіює Порошенка, Зінченко показав усе, або Вона розігрівала збірну України своїм тілом
Анастасія Домінейшн / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Повний релакс, на який вони заслужили

Головна команда країни, солідно відірвавшись від переслідувачів у кваліфікації Євро-2020 і піднявшись у рейтингу ФІФА, з головою пірнула у стихію екзотики та відпочинку. Автор дубля у ворота сербів – Віктор Циганков – полетів на Мальдіви (Петро Олексійович схвалює такий вибір).

циганков

Наш "монстр" лівого флангу Віталій Миколенко відпочиває разом із Данилом Сухоручком, вихованцем академії київського Динамо.

миколенко сухоручко

Олександр Зінченко вже не відмовляє собі у задоволенні публічно цілувати Владу Щеглову і викладати це в Instagram. "Інтерв'ю продовжується", – іронізують у коментарях.

Влада Седан: спокуслива журналістка, яка закохала у себе Зінченка та тисячі фанатів збірної України

зінченко

Євген Коноплянка перетнувся із найвідомішим турком сучасності (не враховуючи президента країни).

Нусрет Гьокче: шалений успіх і гучні скандали головного м’ясника у світі футболу

коноплянка нусрет

Микола Матвієнко і все, що залишилося від Міккі Мауса.

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Ці мікротигри – у надійних руках Олександра Шовковського.

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Денис Бойко зі своїм традиційним No pasaran.

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Еталонний татусь Артем Кравець. Вчора відзначали День батька.

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Екстремальний (і брутальний на вигляд) отець – Віталій Мандзюк, екс-захисник Дніпра та збірної України.

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Кирило Ковальчук вкотре підтверджує своє реноме Тома Круза українського футболу.

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А ось ще дві легенди під'їхали – Олег Шелаєв та Андрій Березовчук.

шелаєв березовчук

Сергій Мякушко, найкращий гравець УПЛ у травні, відпочиває у Барселоні і вже встиг засмагнути, як шкварка.

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Михайло Сергійчук повіз дитя на море – і ось що з цього вийшло.

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Поки ситуацію із Сідклеєм поставили на паузу, оборонець Динамо ніжиться з ефектною подругою і мріє накивати п'ятами з України.

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Світ. Джеррард зрадив Ліверпулю?

Тут мало би бути фото тижня – від Кевіна де Брюйне. Але воно вчинило настільки потужний резонанс, що ми присвятили цьому окремий матеріал. Читайте!

Тим часом Стівен Джеррард одягнув свого єдиного сина – Ліо – у футболку Барселони. Такий вчинок легендарного капітана Ліверпуля навряд чи сподобається фанам "червоних".

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Сином поповнилася сім'я ще одного мерсисайдця – голкіпера Аліссона Бекера.

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Девід Бекхем став батьком Брукліна ще 20 років тому.

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Ріо Фердінанд – сезон закінчився, але робота кипить!

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Андреа Пірло розпочинає свій день із преси. Інтелектуал! Аристократ!

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Поль Погба підриває Шанхай в очікуванні свого відходу з МЮ.

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Чемпіонська трапеза Івана Ракітіча.

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Карім Бензема: коли попросили продемонструвати прес...

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Потужному форварду – потужна тачка.

бензема

Мікель Бабатунде став чемпіоном Марокко у складі Відад Касабланки. Нігерієць передає полум'яний привіт своїм колишнім клубам – Волині і особливо Кривбасу та Дніпру.

бабатунде

Бонуси. Домінування тілом і душею

У часи, коли Дніпро та Кривбас не підозрювали про свій близький кінець, а збірна України готувалася виступити на домашньому Євро-2012, ця гаряча леді разом із подругами по гурту NikitA оголювали усе, що мали, у пікантній фотосесії на підтримку наших футболістів.

Минуло 7 років. Анастасія Домінейшн розвиває власний проект – тепер вона DJ NANA, і продукує музику не менш гарячу, ніж її фото.

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