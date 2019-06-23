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Попов став хрещеним батьком сестри Цітаішвілі

17:28 202 Читать на русском
Попов став хрещеним батьком сестри Цітаішвілі
Цітаішвілі та Попов / УАФ

Захисник Динамо та юнацької збірної України Денис Попов породичався зі своїм одноклубником Георгієм Цітаішвілі.

Попов на своїй сторінці в Інстаграм опублікував фотографію, на якій тримає на руках молодшу сестру Георгія Цітаішвілі. Раніше вінгер Динамо в одному з інтерв'ю розповідав, що Попов буде хрестити його сестру.

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Нагадаємо, Попов та Цітаішвілі виступають за київське Динамо, окрім того, обидва гравці взяли участь у переможному для України юнацькому чемпіонаті світу-2019.

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Допис, поширений Denys Popov (@popov19)

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Теги
Динамо Динамо Збірна України U-20 Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі Денис Попов Денис Попов Україна U-20 Україна U-20
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